¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤ËÅ¾¿¦¢ª4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÇ¯¼ýÁý²Ã¡×¡¢100Ëü±ß°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡©
¥ì¥Ð¥ì¥¸¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥ì¥Ð¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¿¦¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¿¦¼ï¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¿¦¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ÇÌó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÇ¯¼ýÁý²Ã¡×¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤¬¡Ö100Ëü±ß°Ê¾å¡×Áý²Ã¤·¤¿¿Í¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡ÛÇ¯´ÖµëÍ¿¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÁý²Ã³Û¡Ê³ÛÌÌ¡Ë¡×¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢¸½ºß¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¿¦¡Ê¹©¾ìºî¶È°÷¡¢ÁÒ¸Ëºî¶È°÷¡¢¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·¡¼¡¦¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¡¢ÇÛÃ£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢²ð¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¡Ë¤Ë½¢¤¯Ï«Æ¯¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Á°¿¦¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¿¦¼ï¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿520¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Á°¿¦¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¸½ºß¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡ÖÅ¾¿¦Á°¤Î¿¦¼ï¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°ìÈÌ»öÌ³¡×¡Ê28.7¡ó¡Ë¡¢¡Ö±Ä¶È¡×¡Ê22.3¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¿¦¤Î¾ÍèÀ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó6³ä¤¬¡ÖÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÊÈó¾ï¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿20.6¡ó¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿42.9¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¾ÍèÅª¤Ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬¸º¤ê¡¢Å¾¿¦Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡Ê39.4¡ó¡Ë¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë¡¦ÃÎ¼±¤¬AI¤ËÂåÂØ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡×¡Ê25.8¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¿¦¤ØÅ¾¿¦¤·¤¿ÍýÍ³¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ°¿¦¤Ç¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê23.7¡ó¡Ë¤ä¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê23.3¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¡¢Æ¯¤¯°ÕµÁ¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¡¢Æ¯¤Êý¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢Å¾¿¦¤Î¼ç¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¿¦¼ï¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ø¤ÎËþÂÅÙ¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë18.3¡ó¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë36.2¡ó¡Ë¤È²óÅú¡£°ìÊý¡¢¡Ö¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï10.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê38.5¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ê38.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê29.7¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¿¦¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¿¦¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÁý²Ã¤·¤¿¡×¡Ê25.6¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï20¡Á30Âå¤Î38.2¡ó¡¢40¡Á50Âå¤Ç¤â22.2¡ó¤¬Ç¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ¯´ÖµëÍ¿¤ÎÁý²Ã³Û¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö50Ëü±ß¡Á100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê22.6¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö100Ëü±ß°Ê¾å¡Á200Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê14.3¡ó¡Ë¤ä¡Ö200Ëü±ß°Ê¾å¡Á300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê6.0¡ó¡Ë¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö100Ëü±ß°Ê¾å¡×¤¬Ìó3³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë¶È³¦¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢AI¤ËÂåÂØ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¸½¾ì¿¦¤äµ»½Ñ¿¦¤Ç¹â¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡Ù¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÃû¤·¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£