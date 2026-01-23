映画『黒牢城』の主要キャストが発表され、同時に作品ビジュアルが解禁された。

映画は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞した、米澤穂信による同名のミステリー小説が原作。『このミステリーがすごい!』『週刊文春ミステリーベスト10』『ミステリが読みたい!』『2022本格ミステリ・ベスト10』の4大ミステリー大賞を、史上初めて“制覇”した傑作だ。

Snow Man・宮舘涼太の“ヒゲ武将”姿

暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する主人公・荒木村重を演じるのは本木雅弘。そのほか、天才軍師・黒田官兵衛役に菅田将暉、村重の妻・千代保役に吉高由里子、村重の腹心・荒木久左衛門役に青木崇高、狙撃の名手・雑賀下針役に柄本佑、村重の“隠し刀”郡十右衛門役にオダギリジョーなど、錚々たる顔ぶれがキャストに名を連ねている。

中でも、そのビジュアルが大きな話題となっているのが、村重に忠義を尽くす若手家臣・乾助三郎役を務めるSnow Manの宮舘涼太だ。

「宮舘さんといえば、端正なルックスと高貴な雰囲気から“舘様”の愛称で親しまれてる貴族キャラ。しかし、『黒牢城』では一転、ヒゲを蓄えたワイルドな武将の姿に変身しています。2025年の10月、TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』で口元にうっすらとヒゲがある様子が目撃された際は、ファンの間で物議を醸していましたが、今回の出演発表を受けて“役作り”だったのでは、と納得の声が多く寄せられています」（アイドル誌ライター）

X（旧ツイッター）上では、「ちょっとお髭な時期があったの、この映画だったのね！」「それスノで無精髭生やしてたのってこの為だったのか」「豪華な俳優陣に囲まれたシブい舘様！！それスノでのお髭を思い出します」などの反応が。

「宮舘さんは、以前から時代劇への強い出演願望を公言してきました。2018年にNHKドラマ『ぬけまいる〜女三人伊勢参り』で初出演を果たし、2024年にはフジテレビ系ドラマ『大奥』にも出演。スピンオフドラマ『大奥〜定信の恋〜』では主演も務めました。『黒牢城』の出演が発表された際も、Snow Manのメンバー・佐久間大介さんがXで《みんなーーーーーーーーー！！！！！うちの舘様が、映画『黒牢城』に出演するぞーーー！！！時代劇だ！！！涼太おめでとーー！！！！！》と祝福のメッセージを送っています」（前出・アイドル誌ライター）

『黒牢城』出演に際して、「脚本の段階で、引き込まれると同時にすごく貴重な役をいただけたなと感じました」「この作品がどう映像化されていくのか完成がとても楽しみです」とのコメントを寄せている宮舘。2026年公開の映画では、“武将様”になった舘様の活躍に期待！