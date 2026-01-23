なぜ35歳の名手は苛立ち、叱責したのか？　大坂なおみとの“カモン騒動”の舞台裏「ねぇ、ポイントの合間に言っていいの？」

試合後に握手を求めた大坂を睨みつけたチルステア(C)Getty Images

テニス界で起きた騒動の余波が広がっている。現地時間1月22日に行われたテニスの全豪オープン女子シングルス2回戦で、世界ランキング17位の大坂なおみがフルセットの末に同41位のソラナ・チルステア（ルーマニア）を撃破。3回戦へと駒を進めたのだが、最終セットの第7ゲームで起きたいざこざが物議を醸す事態となった。

【動画】大坂なおみが思わず困惑 ルーマニアの名手との騒動シーン

キッカケは、大坂が自らに発破をかける「カモン！」の独り言だった。

4-2とリードして迎えた最終の第7ゲームも一進一退の攻防が続いていた。そして30−30となった直後にチルステアがファーストサーブをネットにかけた瞬間だった。大坂は「カモン！」と叫んだ。

選手が自らを鼓舞するような形で「カモン！」と叫ぶ姿は、スポーツ界ではよく見られる光景ではある。おそらく大坂も緊張をほぐす意味も込めて叫んだのだろう。しかし、チルステアはこれに黙っていなかった。仕切り直しのセカンドサーブを打とうとした手を停めた35歳は主審に向かって、「ねぇ、ポイントの合間に『カモン！』と言っていいの？ そもそもポイントの合間に何かを話せるものなの？」と険しい顔つきで抗議したのだ。

苛立つベテランをいさめるように「サーブを打つ前だから問題はない」と主審は抗議を却下。結局、同ゲームをブレークされ、第8ゲームも落として敗退したチルステアは、試合後にフラストレーションが爆発。ネット越しに握手を求めた大坂に対して「フェアプレーってものが何かを分かってない！ 長くプレーしているはずなのに、（フェアプレーを）まったくわかっていない」と激高。困惑する相手と視線を合わせようともせず、その場を去ったのだ。