なぜ35歳の名手は苛立ち、叱責したのか？ 大坂なおみとの“カモン騒動”の舞台裏「ねぇ、ポイントの合間に言っていいの？」
試合後に握手を求めた大坂を睨みつけたチルステア(C)Getty Images
テニス界で起きた騒動の余波が広がっている。現地時間1月22日に行われたテニスの全豪オープン女子シングルス2回戦で、世界ランキング17位の大坂なおみがフルセットの末に同41位のソラナ・チルステア（ルーマニア）を撃破。3回戦へと駒を進めたのだが、最終セットの第7ゲームで起きたいざこざが物議を醸す事態となった。
【動画】大坂なおみが思わず困惑 ルーマニアの名手との騒動シーン
キッカケは、大坂が自らに発破をかける「カモン！」の独り言だった。
4-2とリードして迎えた最終の第7ゲームも一進一退の攻防が続いていた。そして30−30となった直後にチルステアがファーストサーブをネットにかけた瞬間だった。大坂は「カモン！」と叫んだ。
選手が自らを鼓舞するような形で「カモン！」と叫ぶ姿は、スポーツ界ではよく見られる光景ではある。おそらく大坂も緊張をほぐす意味も込めて叫んだのだろう。しかし、チルステアはこれに黙っていなかった。仕切り直しのセカンドサーブを打とうとした手を停めた35歳は主審に向かって、「ねぇ、ポイントの合間に『カモン！』と言っていいの？ そもそもポイントの合間に何かを話せるものなの？」と険しい顔つきで抗議したのだ。
苛立つベテランをいさめるように「サーブを打つ前だから問題はない」と主審は抗議を却下。結局、同ゲームをブレークされ、第8ゲームも落として敗退したチルステアは、試合後にフラストレーションが爆発。ネット越しに握手を求めた大坂に対して「フェアプレーってものが何かを分かってない！ 長くプレーしているはずなのに、（フェアプレーを）まったくわかっていない」と激高。困惑する相手と視線を合わせようともせず、その場を去ったのだ。
試合後のフラッシュインタビューで大坂は「私が『カモン！』と言い過ぎたから、彼女は怒ってしまったみたい。彼女は本当に素晴らしい選手ですし、私はとにかく良いプレーをしようと思っていました」と釈明した。こうした彼女の発言を聞く限り、チルステアを挑発するような意図はなかったと思われる。
ではなぜチルステアは、あそこまで凄まじい剣幕で「まったくわかっていない」と断罪したのか。その真意は不明だが、今季限りでの現役引退を表明している35歳のベテランは、試合後の会見で勝者となった大坂に対する率直な想いを語っている。
その内容を伝えたルーマニアの日刊紙『Gazeta Sporturilor』によれば、大坂とのやり取りについて問われたチルステアは、「そのことが、今日起きた最も重要な出来事なの？」と一蹴。その上で、こう続けている。
「彼女とのことは忘れて。あの出来事について深く話すつもりはないわ。これは私にとって最後の全豪オープンなの。ここで20年間プレーしてきたわ。ナオミと交わした5秒間の会話以上の時間を過ごしてきたの。それに大きな問題はないと思ってる。ただの話し合いであってね。それに良い試合だったとシンプルに思う。終盤は彼女の方が優勢だったし、勝利は当然だった。私が言いたいのはそれだけよ」
SNSで小さくない波紋を生んだ今回の騒動だが、当人同士の間ではわだかまりはないようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]