timelesz・寺西拓人「皆様にしっかり嫌われるよう演じます」ミュージカル『PRETTY WOMAN The Musical』にて悪徳弁護士役に挑戦

timelesz・寺西拓人「皆様にしっかり嫌われるよう演じます」ミュージカル『PRETTY WOMAN The Musical』にて悪徳弁護士役に挑戦