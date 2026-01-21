月刊ホテレスは、2026年2月27日(金)に栃木県日光市の鬼怒川温泉ホテルにて、日光・鬼怒川エリアを対象とした「デスティネーションセミナー」を初開催します。

今回のセミナーでは、宿泊業界における重要課題である「IT」と「人材」を主要テーマとしたプログラムが展開されます。

IT活用による業務効率化や、深刻化する人材不足へのソリューション、さらにはバックヤード見学など、実践的な内容が予定されています。

月刊ホテレス「デスティネーションセミナー」

開催日時：2026年2月27日(金) 11:00〜20:00(予定)

会場：鬼怒川温泉ホテル

所在地：栃木県日光市鬼怒川温泉滝545

定員：50名

対象：全業種参加可

本セミナーは、「IT」と「人材」をTOPICとした充実のプログラム構成となっています。

「IT」編では、宿泊施設の直予約向上、顧客管理とリピーター施策、DXを活用した清掃業務効率化のソリューションを紹介。

また、近年人手不足が顕著な宿泊業界の人材不足ソリューションとして、「人材」編も実施されます。

和食調理人の育成紹介事業や、外国人人材を活用した組織活性化についての講演が行われる予定です。

予約機能集約の現場を見る「バックヤード見学」

セミナーに先立ち、11:00からは希望者を対象としたバックヤード見学が実施されます。

金谷ホテル観光グループが運営する5施設の予約機能は、すべてセミナー会場である鬼怒川温泉ホテルに集約されています。

今回のツアーでは、この統合予約機能の業務現場を実際に見学することができます。

充実のセミナープログラム詳細

13:00から開始されるセミナーでは、基調講演をはじめ、各専門分野のプロフェッショナルによる講演が予定されています。

プログラムの詳細は以下の通りです。

【基調講演】

・金谷ホテル観光グループ 代表取締役社長 金谷譲児氏

・足利銀行（金融機関の取り組み）

【IT・DXソリューション】

・「宿泊予約を増やす。デジタルマーケティング4STEP」

コレリーアンドアトラクト 代表取締役 松本慶大氏

・「ホテル業界新基幹システム『HOS』による客室清掃イノベーション」

EDEYANS 執行役員 兼 Jtas事業本部 本部長 大月北斗氏

・「リピーターを超える”ファン”が、宿泊施設の未来を変える」

イー・エージェンシー 坂口絵里氏

【人材ソリューション】

・「シェフ特化型人材紹介サービス」

八芳園ヒューマンリソースマネジメント 取締役 松永藤吾氏

・「高度外国人材 育成・受け入れ」

パッションジャパン COO 三枝理枝子氏

セミナー終了後には名刺交換会や懇親会も予定されており、業界関係者との交流の場としても活用できます。

ブース出展と申し込み方法

会場では以下の企業によるブース出展も行われます。

・エムスリーキャリア（外国人宿泊客向けオンライン診療サービス）

・Koala Sleep Japan（寝具関連商材）

全業種参加可能な本イベントは、二次元コードより申し込みが可能です。

ITと人材の両面から宿泊業界の課題解決を探る貴重な機会となります。

月刊ホテレス主催「デスティネーションセミナー」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ITと人材不足解消がテーマに！月刊ホテレス「デスティネーションセミナー」 appeared first on Dtimes.