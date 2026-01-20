¡Ö²£ÉÍ¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó±Ø¡×¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿¿·Æ»¤Ë¡È¥Ð¥¹¡É¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª ÃÄÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¡È·ã¥»¥ÞÆ»¡É²ò¾Ã ¤Þ¤º¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤«¤é
¡ÈÌµÎÁ¹âÂ®¡É¤Ø¤Î¿·¥ë¡¼¥È¤ò³èÍÑ¡ª
¡¡²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÁêÅ´Àþ¤ÎµòÅÀ±Ø¤Î¤Ò¤È¤ÄÆóËóÀî±Ø¤Ç¤Ï¡¢Æî¸ý¤Ë¹¤¬¤ë½»Âð³¹¤Î¶¹ð§Æ»Ï©¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤·¤¤ÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡Ö³ûµï¾åÈÓÅÄÀþ¡×¡ÖÊÝÅÚ¥±Ã«ÆóËóÀîÀþ¡×¤¬2025Ç¯11·î¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÌó2¤«·î¡¢¤½¤Î¿·Æ»¤Ë¡Ö¥Ð¥¹¡×¤¬Áö¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¡¦¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤¬¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤ÎÁö¤ë¡Ö³ûµï¾åÈÓÅÄÀþ¡×¿·¶è´Ö¤Ç¤¹
¡¡ÁêÅ´¥Ð¥¹¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¤ËÆóËóÀî±Ø¤ÈÆîÅì¤Î¡Öº¸¶á»³ÃÄÃÏ¡×¤ò·ë¤Ö4.4km¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¼«Æ°±¿Å¾EV¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¼Â¾Ú¤Ë¸þ¤±¤¿ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±»î¾è²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²£ÉÍ»Ô¤Î¤Û¤«¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ëA-Drive¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â¸³¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢³«ÄÌ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·Æ»¶è´Ö¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÅ´¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿·Æ»¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¥Ð¥¹¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÀßÄê¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡³ûµï¾åÈÓÅÄÀþ¤Î¿·¶è´Ö¡ÊÌó770m¡Ë¤Ï¡¢ÁêÅ´Àþ¤ÎÆóËóÀî±ØÆî¸ýÉÕ¶á¤«¤éÅìÊý¸þ¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°±ä¤Ó¡¢¤³¤ì¤ËÀÜÂ³¤·¤ÆÆîÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤¦¡ÖÊÝÅÚ¥±Ã«ÆóËóÀîÀþ¡×¤Î¿·¶è´Ö¡ÊÌó400m¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ2025Ç¯11·î19Æü¤Ë³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¼Ô¤Î³«ÄÌ¶è´Ö¤Ï¸½Æ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ûµï¾åÈÓÅÄÀþ¤ÎÅìÃ¼¤«¤éÆî¤ØÁö¤ê¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¹â²Í¤ò¤¯¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆ»16¹æ¡ÖÊÝÅÚ¥öÃ«¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×²¼¤Î¸½Æ»¤Þ¤Ç»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆóËóÀî±Ø¤«¤éÊÝÅÚ¥öÃ«¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î¡ÖÆîËÜ½ÉIC¡×¤Ë»ê¤ë¿·¥ë¡¼¥È¤¬´°À®¤·¡¢º¸¶á»³ÃÄÃÏ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¡¢ÆóËóÀî±Ø¤«¤éÆîËÜ½ÉIC¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢½»Âð³¹¤Î¶Ë¤á¤Æ¶¹¤¤À¸³èÆ»Ï©¤òÄÌ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏµÖÎÍÃÏ¤ò°ìµ¤¤Ë¾å¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤¥«¡¼¥Ö¤âÅÀºß¤·¤Þ¤¹¡£ÆóËóÀî±Ø¡Áº¸¶á»³ÃÄÃÏ´Ö¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¡¦±¿¹ÔËÜ¿ô¤È¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¹¤Ï¤³¤ÎÄ¾·ë¥ë¡¼¥È¤òÈò¤±¤Æ¡¢ÆóËóÀî±Ø¤«¤éÆî¤Î¡Ö¤³¤É¤â¼«Á³¸ø±à¡×¤Þ¤ÇÂç²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢³ûµï¾åÈÓÅÄÀþ¡¦ÊÝÅÚ¥±Ã«ÆóËóÀîÀþ¤Î¥ë¡¼¥È¤ÏµÖÎÍÃÏ¤Î¤Õ¤â¤È¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡¢ÄÌ¹ÔÀ¡¦°ÂÁ´À¤È¤â¤ËÂç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î¥ë¡¼¥È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤º¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤¬¿·Æ»¤òÁö¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¿¹Ô¼Â¾Ú¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÄÌ¾ï¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤º¤Ï±¿Å¾¼ê¤¬¾è¼Ö¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÁàºî¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¼«Æ°±¿Å¾¡Ö¥ì¥Ù¥ë2¡×¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÁêÅ´¥Ð¥¹¤ÈA-Drive¤¬¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÝÂê¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¥Æ¥£¥¢¥Õ¥©¡¼À½¤Î¾®·¿EV¥Ð¥¹¡ÖMinibus2.0¡×¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï35km/h¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÃÄÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç¤â¶¹¤¯¸ûÇÛ¤ÎÂç¤¤¤¶è´Ö¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Áö¹ÔÀÇ½Åª¤Ë¤Ï±Ä¶È±¿¹ÔÃæ¤Î¥Ð¥¹¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¡×¡ÊÁêÅ´¥Ð¥¹¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆóËóÀî±Ø¡Áº¸¶á»³ÃÄÃÏ´Ö¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥ë¡¼¥È¹¹¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
