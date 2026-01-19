毎日片付けているのに、なぜか家が散らかる…そんなモヤモヤを感じていませんか。ここでは、家がきれいな人が続ける「ストック収納の小さな工夫」を紹介します。特別な収納グッズは使わず、今日からマネできるアイデアばかり。小学3年生の長女と保育園に通う長男を育てながらフルタイムで働く、整理収納アドバイザー1級のよしいさん（30代後半）に聞きました。

片付けても散らかるのは、仕組みが原因だった

私自身、以前は「ちゃんと片付けているつもり」でした。リビングも洗面所も一度は整うのに、気づけば家がごちゃっとしている…。どうして続かないんだろうと悩んで、自分の性格や家族のせいにしていた時期もありました。

【写真】ストック品はすべてパッケージから出す

でも今ならはっきり言えます。原因は性格ではなく、ものの置き方や仕組みでした。日々のちょっとした手間が、知らないうちに積み重なっていたのです。

「袋・箱のまま置く」習慣をまずやめた

見直すきっかけになったのはストック類の扱いでした。トイレットペーパーやティッシュ、洗剤のつめ替えは買ってきた状態のまま、袋や箱ごと収納するのが当たり前でした。

でも、ストックはすぐ使いたい。ペーパーの袋を毎回こじあけて取り出す動作が、地味にストレスだったのです。しかもパッケージは見た目も情報量が多く、余計にごちゃついて見える。「片付けても散らかる」正体はここにあると気づきました。

家がきれいなワーママが実践している3つの工夫

そこで、次の3つの工夫を取り入れてみました。

●ティッシュペーパーや飲料類は外袋を外す

ストック品はパッケージから出しています。トイレットペーパー、ティッシュペーパー、おしりふきは外袋をはがし、炭酸水などの飲料類は段ボールから取り出します。

補充するときに袋を破ったり箱をあけたりする手間がなくなり、残量もひと目でわかります。積んで収納できるのでスペースを活かせますし、見た目もすっきりしました。

※ すべての袋や箱を外しているわけではありません。賞味期限や注意書きが必要な食品、用法・用量の確認が必要な医薬品などは、表示が確認できる状態で管理しています

●チャックつきポリ袋は、箱の側面のフタを切る

パッケージどおりにあけず、側面のフタを切り、筒状で立てて収納しています。取り出す動作が一瞬ですみますし、かがむ・フタをあける・1枚ずつはがす…といった地味なストレスが減りました。

●つめ替え洗剤はボックス収納で一元管理

あちこちに置かず、決まった場所にまとめることで在庫管理がラクに。ファイルボックスにラミネートラベルをはって、どこになにを入れるのかもぱっと見でわかります。

どれも共通しているのは、「あける・破る・探す」というワンアクションを事前に終わらせておくことです。

手間を減らして、片付けが続くようになった

これらを取り入れてから、片付けが「自分だけがんばるもの」ではなくなりました。補充や管理がすぐ終わるので後まわしにすることがなくなり、家族にも優しく続けやすくなりました。4歳の子どもが率先して、ティッシュを持ってきてくれる姿にもほっこりします。

そして在庫が見えることでムダ買いや買い忘れも減りました。「きれいを保つ」ハードルがグッと下がったと感じています。

家がきれいな人は特別なことをしているわけではなく、ただ、手間がかからない状態をつくっているだけ。そう気づいてから家が確実に整いやすくなりました。「片付けが続かない」と感じてたときは、暮らしの仕組みを見直してみてはいかがでしょう。