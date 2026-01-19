【スタバ新作】ピンクが彩るバレンタインのチョコケーキ！ 「バレンタインシーズン 2026」スイーツ＆フードが登場
華やかな見た目に心惹かれる♪ 「ルビーチョコレートケーキ」
ベリーのような風味と爽やかな酸味が特長のルビーチョコレートをムースにしたご褒美スイーツ！ 中にはカシスフィリングがしのばせてあり、ルビーチョコレートのフルーティな味わいを引き立てます。チョコレートでコーティングされたケーキには、ハートの模様が！ バレンタイン気分を盛り上げてくれる華やかなケーキです♪
サクサク生地とチョコレートフィリングがベストマッチ！「チョコレートバブカ」
サクサクのデニッシュ生地に、チョコレートフィリングを挟んで焼き上げたご馳走デニッシュ。渦巻き状に仕上げることで、どこを食べてもチョコレートのリッチで濃厚な味わいを楽しめるのがポイント。
温めるとサクサクの食感が際立ち、チョコレートがとろけてよりおいしく食べることができるので、店頭でも温めてもらうのがおすすめ♪
ジューシーな照り焼きチキンが食欲をそそる「照り焼きチキン 石窯フィローネ」（リニューアル）
甘辛い照り焼きソースをからめたジューシーなチキン、キャベツのソテー、マヨネーズを合わせた石窯フィローネ。甘辛いチキンとマヨネーズの相性は抜群！ キャベツの甘みと歯ごたえがもアクセントに。外はサクッ、中はふんわり食感で、ランチにもおすすめです！
バレンタインシーズンの新作フードはいかがでしたか？
気になるメニューはぜひ店頭で味わってみてくださいね。
■「バレンタインシーズン 2026」新作フード
販売期間：2026年1月14日（水）〜
販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。
Text：うえのまきこ
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。