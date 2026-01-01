¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥Èvs¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à »î¹çµÏ¿
¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè19Àá¡Û(¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)
¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È 3-4(Á°È¾0-1)¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Õ]¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à(64Ê¬)¡¢¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼2(87Ê¬¡¢88Ê¬)
[¥¹]J. Kitolano2(40Ê¬¡¢90Ê¬+3)¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë ¥Õ¥¡¥ó ¥Ù¥ë¥Ø¥ó(55Ê¬)¡¢»°¸Í½Ø²ð(71Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Õ]¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ(38Ê¬)
[¥¹]J. Baas(17Ê¬)¡¢A. Santos(23Ê¬)¡¢L. Martes(43Ê¬)
´Ñ½°:47,500¿Í
¨§»°¸Í½Ø²ð¤¬º£µ¨2ÅÀÌÜ¤ÇÄ¾¶á5Àï2G2A!! ¥Õ¥§¥¤¥¨ÅÏÊÕ¹ä¤ÏÄËº¨¥í¥¹¥È¤«¤é¼ºÅÀ¡¢¾×·â¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ï¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤¬À©¤¹
¨¦¾åÅÄåºÀ¤¤¬º£µ¨½é¤Î¥ê¡¼¥°Àï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡Ä»°¸Í½Ø²ð¤¬ÀèÈ¯¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿Àï·ç¾ì
