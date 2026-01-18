À¾ÌîÌ´ºÚ¤¬²áµîºÇÂçµé¤Î¹¶¤á¶ñ¹ç¡ª¡Öº£²ó¤Î¿åÃå¤Ï¶»¤¬¤¦¤Þ¤¯½Ð¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½2026Ç¯ºÇ½é¤Î½µ¥×¥ìÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
À¾Ìî¡¡ÀéÍÕ¤Î¶å½½¶åÎ¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉºòÇ¯½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ÈÆ±»þ´ü¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤«¤Ê¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¦¤Ê¤®¤¬¤¹¤´¤¯ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½À¾Ìî¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤«¡£
À¾Ìî¡¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¹¤®¤º¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ð¤«¤ê¤ò²¡¤·½Ð¤µ¤º¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê´¶¤¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÏª½ÐÅÙ¤Ï»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï²áµîºÇÂçµé¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°áÁõ¤Ç¤¤¤¦¤ÈÊÑ·Á¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤Ï¤«¤Ê¤êÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾Ìî¡¡¤¢¤Î¿åÃå¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¸«¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃå¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÃå¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»ä¤ËËÜÅö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Î¿ä¤·¤Î¡Ö¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡×¤ÈÆ±¤¸ÎÐ¿§¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¶»¤Ã¤Æ²¼¤ä²£¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥¥ì¥¤¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¿åÃå¤Ï¶»¤¬¤¦¤Þ¤¯½Ð¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤ÅÀ¤Ï¡©
À¾Ìî¡¡¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃ¦¤¤¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ð¥ó¥É¥¥¥Ó¥¥Ë¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÀäÌ¯¤ÎÃ¦¤®¤Ã¤×¤ê¤ËÈùÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªÀµ·î¤Ï¤É¤¦²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¾Ìî¡¡X¤Ë¤âÅê¹Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤â¿©¤Ù¤Ê¡×¤È¤º¤Ã¤È¿©¤ÙÊª¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ªÌß¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¡¢¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¾¯¤·¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡ÖÁýÎÌ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»Å»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Çº£¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ÎÂÎ½Å¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ºòÇ¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
À¾Ìî¡¡8·î¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤ËºòÇ¯¤Ï°Õ¼±Åª¤ËÉñÂæ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬º£¡¢ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï²¿¤«ÉñÂæ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë2.5¼¡¸µÉñÂæ¤Ë¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
À¾Ìî¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤âº£Ç¯¤Ï¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¡¢°ì»ï¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»£±Æ²ñ¤ÇÃå¤¿¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¤Î°áÁõ¤¬X¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê°áÁõ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
À¾Ìî¡¡¼Â¤ÏµîÇ¯¤«¤éYouTube¤ò¸«¤Æ¡¢ÁêËÐ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁêËÐ¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê»Ï¤á¤Ë½é¾ì½ê¤Ç½é¤á¤ÆÁêËÐ¤ò´ÑÀï¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¿ä¤·¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾Ìî¡¡Æó»Ò»³Éô²°¤Ë¤¤¤ëËë²¼¤Î»°ÅÄ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½½°ì·î¾ì½ê¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½é¾ì½ê¤âµÙ¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æó»Ò»³Éô²°¤Î¡ÖÉô²°¿ä¤·¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸áÁ°9»þ¤Î½ø¥Î¸ý¤Î¼èÁÈ¤«¤é¡¢·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¹ñµ»´Û¤Ç±þ±ç¤·Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹Ãú¾ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ñÌ£¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¿·¤·¤¤Å¸³«¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾Ìî¡¡¥Í¥ë¥½¥ó¥º¤ÎÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëYouTube¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÏºòÇ¯»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ä±éµ»¤â´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¾ÌîÌ´ºÚ¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Âç¶¶¤ß¤º¤Ê¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿½»ËÜ ºÌ
¡üÀ¾ÌîÌ´ºÚ¡Ê¤Ë¤·¤Î¡¦¤æ¤á¤Ê¡Ë¡¡
2001Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹159cm¡¡
¼ñÌ£¡á¥²¡¼¥à¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢YouTube¡¡
ÆÃµ»¡á³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¡
¡û2022Ç¯¡¢¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢½éÅÐ¾ì¡£°Ê¹ß¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¤òÉð´ï¤Ë¿ô¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÆÁ½ÅÎ¶ÆÁ¡¡»£±Æ¡¿»ýÅÄ ·°