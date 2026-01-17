今日17日は晴れて、季節先取りの暖かさになる所が多いでしょう。九州から関東の広範囲で黄砂の飛来が予想されています。洗濯物や車が汚れないようご注意ください。一方、雨や雪が降る北陸や東北・北海道の日本海側は、急に強く降る所やふぶく所があるでしょう。

西・東日本で黄砂 大阪は2日連続で黄砂観測

今朝(17日)は広い範囲で晴れています。大阪では昨日16日に続いて、2日連続で黄砂が観測されました。視程は10キロメートル以上で、濃い濃度ではありません。午前8時現在、東京では黄砂観測の発表はありませんが、都心周辺は空がかすんだように見えます。





今日17日の日中から夜にかけても、九州から関東を中心に広い範囲で黄砂の飛来が予想されています。黄砂が飛ぶ予想のエリアは夜になると次第に狭くなる傾向ですが、九州から近畿では明日18日も飛来する可能性があります。黄砂の濃度が薄くても洗濯物や車が汚れることがあり、注意が必要です。環境省によりますと、呼吸器や循環器に係る疾患がある方は症状の悪化が指摘されているため、外出の際はマスクなどで対策を心がけましょう。

北陸は雨や雷雨 東北・北海道はふぶく所も

雨や雪が降るのは北陸から北海道の一部ですが、局地的に降り方が強まりそうです。今日17日は、低気圧が日本海から東北付近を進み、別の低気圧が北海道に近づくでしょう。北陸を中心に落雷や竜巻などの激しい突風が吹くおそれがあり、空模様の変化にご注意ください。



北陸は、昼頃から所々で雨や雷雨となりそうです。雪が降るのは山沿いが中心ですが、夜は新潟県などで雪の範囲が広がるでしょう。東北と北海道の日本海側は雪が降ったりやんだりで、ふぶく所がありそうです。太平洋側は内陸や山沿いで雪雲が流れ込むでしょう。関東北部や長野県北部の山沿いも、午後は所々で雪が降りそうです。

日中は日差しで気温上昇 春の暖かさ

日中の気温は、平年より大幅に高い所が多いでしょう。低気圧に向かって流れ込む暖かい空気や日差しで、沖縄や九州から東北南部では気温がグンと上がりそうです。



最高気温は、那覇で24℃と、沖縄では25℃以上の夏日に迫る所があるでしょう。九州から関東は15℃から17℃くらいの所が多く、鹿児島と高知は20℃の予想です。北陸や東北南部は広く10℃を超えて、福島は14℃まで上がるでしょう。3月下旬から4月上旬並みの所が多く、九州から関東では桜が満開になる頃の暖かさです。積雪が多い所では、雪どけが進むでしょう。雪崩や屋根からの落雪に注意が必要です。



東北北部と北海道は、晴れ間があっても気温の上がり方は鈍いでしょう。札幌は0℃と、昨日よりやや低い予想です。この時期らしい寒さの所が多くなるでしょう。