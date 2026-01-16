¹¾¥ÎÅÅ¤Î¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¿··¿¼ÖÎ¾¡×¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¡ª ÆÃÄ§Åª¤ÊºÂÀÊÇÛÃÖ¤Çº®»¨´ËÏÂ¤òÌÜ»Ø¤¹ ¡ÈÅ´Æ»¶È³¦½éºÎÍÑ¡É¤Î¥â¥Î¤â
¡¡¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¤Ï2025Ç¯1·î16Æü¡¢¿··¿¼ÖÎ¾700·Á¤ò¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Î¶Ë³Ú»û¸¡¼Ö¶è¤ÇÊóÆ»¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¤Ï2006Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿500·Á°ÊÍè¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£½Õ¤«¤é±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼ÖÆâ¥¹¥´¥Ã¡ª¤³¤ì¤¬¹¾¥ÎÅÅ¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¡×¤ÎÆâÉô¤Ç¤¹
¡¡¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´Àþ¤ÏÆ£Âô±Ø¤È³ùÁÒ±Ø¤ò·ë¤Ö10km¤ÎÏ©Àþ¤Ç¡¢Äê´ü³°µÒ¤¬7³ä¤òÀê¤á¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º®»¨¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÃ±Àþ¤Ç4Î¾ÊÔÀ®¡×¤È¤¤¤¦À©Ìó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢È´ËÜÅª¤Êº®»¨´ËÏÂ¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡700·Á¤Ç¤Ï¡¢³¤Â¦¤¬°ì¿Í³Ý¤±¤Î¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤Ë¡£¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤Ã¤¿¾èµÒ¤ÎÂ¤¬ÄÌÏ©¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©µÒ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æº®»¨´ËÏÂ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÂÀÊ¤Ï¡¢ÂÎ³Ê¤¬Âç¤¤¤²¤ÊÆ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òÁÛÄê¤·¡¢1¿ÍÊ¬¤ÎÌÌÀÑ¤¬3¥»¥ó¥Á³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¥Ð¥±¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÂÀÊ¶èÊ¬¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äê°÷¤Ç¤ÎÃåÀÊ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Å´Æ»¶È³¦¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢³ä¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤ÎÈô»¶¤òËÉ¤®¡¢âÁ¤·¤µ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é·Ê¿§¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¡Ö¥Ý¥¸¥«¤¯¤Ã¤¤ê¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥É¥¢¥¬¥é¥¹¤ÏÊ£ÁØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥«¤¯¤Ã¤¤ê¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ÏÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢·¹¼Ð¤·¤¿Âç¤¤ÊÁ°ÌÌ¥¬¥é¥¹¤äÁ°¾ÈÅô¼þÊÕ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈøÅô¤ÏLED¾ÈÌÀ¤È¶À¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢±ü¹Ô¤´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Ï700·Á2ÊÔÀ®¤òÏ¢·ë¤·¤¿4Î¾¤Ç±¿ÍÑ
¡¡À½Â¤¤ÏÁí¹ç¼ÖÎ¾À½ºî½ê¡ÊJ-TREC¡Ë¤¬Ã´Åö¡£Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¼ÖÎ¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈøÅô¤ÏLED¾ÈÌÀ¤È¶À¡Êº¸¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡¡700·Á¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î1000·ÁÅÅ¼Ö¤òÂåÂØ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¼ÖÎ¾¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï2ÊÔÀ®¤¬Æ³ÆþÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¤ÏÃÖ¤´¹¤¨ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¦ÌÌ¥«¥á¥é¤ÎÆ³Æþ¤äÄÌÏÃ·¿Èó¾ïÄÌÊóÁõÃÖ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´ÂÐºö²þÂ¤¤ò»Ü¹©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Äß¤ê³Ý¤±¶îÆ°Êý¼°¤Î1000·Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½ç¼¡ÃÖ¤´¹¤¨¤ëÍ½Äê¡×¡ÊÅ´Æ»Éô¡¦±¿Í¢²Ý¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ÌòºÇ¸Å¤È¤Ê¤ë300·Á¤Ï¡Öº£¸å½è¶ø¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢700·Á¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¡Ö500·Á¡¢1500·Á¡¢10·Á¤ÈÏ¢·ë²ÄÇ½¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î·Á¼°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´ÂÐºö²þÂ¤¤¬´°Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤ËÏ¢·ë¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡700·Á¤Ï2ÊÔÀ®¤¬Â·¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç±Ä¶È±¿Å¾¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¡£¡ÖÅö½é¤Ï700·Á2ÊÔÀ®¤òÏ¢·ë¤·¤¿4Î¾¤Ç¸ÂÄê±¿ÍÑ¤¹¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢700·Á¤Ï50Ç¯ÄøÅÙ¤Ë¤ª¤è¤Ö±¿ÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ê¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Ëö±Ê¤¤³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£