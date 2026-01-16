¡Ö½ÅÍ×¤ÊÃÊ³¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥È¥ë¥³¶¯¹ë¤¬£²¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¡ÈÆ±»þ³ÍÆÀ¡É¤«¡ª ¸ò¾ÄÃæ¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ÖÁª¼ê¤¬¾ò·ï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ì¤ÐÀµ¼°²ÃÆþ¤Ø¡×
¡¡¥È¥ë¥³¤Î¶¯¹ë¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í£²Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTaka Gazete¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤ÏÃæÈ×¤È¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë£±Éô¥¢¥í¥¦¥«¤ÎMFÊ¡°æÂÀÃÒ¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎFWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤È¤Î¸ò¾Ä¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö177¥»¥ó¥Á¤Î21ºÐMFÊ¡°æ¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Ë¤â°ÜÀÒ¤Î±½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç²þ¤á¤Æ¡Ö£²¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬½ÅÍ×¤ÊÃÊ³¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Ê¡°æ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¢¥í¥¦¥«¤Ç¸ø¼°Àï18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£²¥´¡¼¥ë¡¦£³¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÃæÂ¼¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¤Çº£µ¨¡¢13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£·¥´¡¼¥ë¡¦£²¥¢¥·¥¹¥È¤È¹¥Ä´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÎ¾Áª¼ê¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¸ò¾Ä¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Î¾ò·ï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¥È¥ë¥³¤Ë¾·¤«¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤È·ÀÌóÄù·ë¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°²ÃÆþ¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÈÆóËç³Í¤ê¡É¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£Æ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
