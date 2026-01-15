ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡ÖºÇ¤âÃÙ¤¤»ÏÆ°¡×³ÎÄê¤ÎÎ¢¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Ä¶µ®½Å¤Ê¡È¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡É
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤¬1·î14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼30µåÃÄ¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤È»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òÍÊ¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2·î13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤«¤é¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤¬»ÏÆ°¡£Ìî¼êÁÈ¤Ï17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤«¤é¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸«¤»¤¿¡¢ÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿µ®½Å¤Ê¡È¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡É
ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸«¤»¤¿¡È¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡É
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÂ¾µåÃÄ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï10Æü¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎµåÃÄ¤Ï11Æü¤Ë¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºÇ¤âÃÙ¤¤»ÏÆ°¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢3·î¤ÎWBC¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö¤Ç2·î11Æü¡¢Ìî¼êÁÈ¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤â°ìÂÀè¤Ë11Æü¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡È¥ª¥Õ¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¡£¤½¤Î´Ö¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÂçÃ«¤Ï1·î15¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÈµðÂç¤ÊÂçÃ«¡É¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë·¯Î×¤¹¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÂçÃ«¤¬2024Ç¯¤«¤é¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBeats by Dre¡Ù¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¸½Âå¼Ì¿¿²È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¥É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ªÂçÃ«¤Ï¤â¤¦LA¤Î¾ÝÄ§¤À¤Í¡×¡ÖÂçÃ«¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆµðÂç¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¹¹ð¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤À¤Ê¤¢¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤Î»Ñ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎCM¤Ç¤â¡£
¡Ö1·î1Æü¤«¤é¡Ø¥¥ê¥ó ¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÌÈ±Ö¥±¥¢¡¦¿·Ç¯¡ÉÊÓ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11Æü¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÌÈ±Ö¥±¥¢¡¦Åß¡ÉÊÓ¤¬ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¥¥ê¥ó¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¡È¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡É¤òÇÁ¤«¤»¤ëµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¤¤Æ±éµ»»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Ï¶¦±é¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤Î»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡£½÷¤Î»Ò¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÆ±»Î¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¡È¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¡É¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤Ê¤ó¤È¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2025Ç¯4·î¤ËÂè°ì»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤¤Ã¤È²æ¤¬»Ò¤ÈÀÜ¤¹¤ë»þ¤â¤³¤ó¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤ï¤»¤ë±ÇÁü¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä»þ¤Î¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿´é¤È¤Ï°ìÊÑ¡¢Í¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤À¡ª¡×¡Ö½÷¤Î»Ò¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤È1¤«·îÂ¤é¤º¡£¥ª¥Õ¤Î´Ö¤Ë»×¤¦Â¸Ê¬²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£