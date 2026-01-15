54»þ´Ö´°Á´Ì©Ãå¡ª¡ÖÂç¿¹Ì÷»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¿·¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×2Çñ3Æü¹ç½É¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ë¤Æ´°Á´À¸ÇÛ¿®
Âç¿¹Ì÷»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÇ½ª¹ç½É¤¬¡¢2Çñ3Æü/·×54»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç´°Á´À¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶ÛµÞ·èÄê¤·¤¿¡£
Ìó3,000Ì¾¤Î±þÊç¤«¤é¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤¬¶¦Æ±À¸³è¤È¿³ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¶¥¤¦¡£
Âç¿¹Ì÷»Ò¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¥Ü¡¼¥«¥ë¿³ºº¡¢ZOCX¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÈäÏª¤ä¡¢MAPA¡¢THE PINK MINDS¤é¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤·¤Æ¤Î¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¡¢¿¼Ìë¤ÎZOCXÉô²°¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
54»þ´Ö¤Î¹ç½É¤ÎËö¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡©¤¼¤Ò¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡Ú54 »þ´Ö´°Á´Ì©Ãå¡ÛÂç¿¹Ì÷»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ ¿·¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026 ¡¡2Çñ3Æü¹ç½É ¥Ë¥³À¸Ãæ·ÑÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â) 13:00¡Á1·î18Æü(Æü)18:00Í½Äê(½ªÎ»»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£)