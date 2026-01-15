À¸ÅÄÃÒ»Ò¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉ×¡¦Ãæ»³²í»Ë¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡ÄºòÇ¯ºÇ°¦¤ÎÉã¤òÁ÷¤ë
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢À¸ÅÄÃÒ»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
16ºÐ¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¸ÅÄ¡£µîÇ¯1·î¤ËºÇ°¦¤ÎÉã¤òÁ÷¤ê¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÆþ±¡Ãæ¤ÎÊì¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Áòµ·¤ÎÃÊ¼è¤ê¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤¿¡£
Éã¤ÎÍÆÂÖ¤¬°²½¤·±äÌ¿Á¼ÃÖ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÂ¨·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉ×¡¦Ãæ»³²í»Ë¤ÏÉã¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤âÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¸ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÈ±·Á¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿±öÂô¤È¤¤µ¤ó¡£
»×¤¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤¬ÂçÀèÇÚ¤Î¿·¼î»°ÀéÂå¤µ¤ó¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¡¢»ÒÌò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¶¦±é¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿·¼î¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¿·¼î¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥á¥¿¥ë¥Ó¡¼¥º¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÏÊõÊª¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢±öÂô¤µ¤ó¤Î²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤¯¡£