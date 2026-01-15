»Ò¤É¤â¤Îµ¢¾Ê»þ¤ËÇ¯¼ý¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Îµï¼ò²°¤ÎµëÎÁ¤¬¼êÅÏ¤·¤À¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¿¶¤ê¹þ¤ß¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼êÅÏ¤·¡É¤Ë¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
µëÍ¿¤Î¼êÅÏ¤·¤ÏË¡Åª¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
Ï«Æ¯´ð½àË¡ÂèÆó½½»Í¾ò¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¶â»ÙÊ§¤¤¤Î¸¶Â§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖÄÌ²ß¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¡×¡ÖËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¦¤³¤È¡×¡ÖÁ´³Û»ÙÊ§¤¦¤³¤È¡×¡ÖËè·î1²ó°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ìÄê´üÆü¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÖÄÌ²ß¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¤Ï¡¢ÄÂ¶â¤ò¸½¶â¤ÇÅÏ¤¹¤³¤È¤ò¸¶Â§¤È¤¹¤ë¼ñ»Ý¤Ç¡¢¼êÅÏ¤·¤Ë¤è¤ë»ÙÊ§¤¤¼«ÂÎ¤Ï¤³¤Î¸¶Â§¤Ë±è¤¦¤¿¤á¡¢Ë¡Åª¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯°ìÈÌÅª¤ÊÍÂ¶â¸ýºÂ¤Ø¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ï¡¢¤³¤Î¡È¸½¶âÊ§¤¤¸¶Â§¡É¤ÎÎã³°¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ç»ÙÊ§¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¤Ê¤É°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ã±È¯¥Ð¥¤¥È¤äÆü¸Û¤¤¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀº»»¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¼êÅÏ¤·¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤¬¼êÅÏ¤·¤Ç¤ÎµëÍ¿»Ùµë¤òÁªÂò¤¹¤ëÍýÍ³
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤¬µëÍ¿¤ò¼êÅÏ¤·¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Î¼ê´Ö¤ä¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëµëÍ¿¤Î¶â³Û¤Ï¡¢¼êÅö¤ÎÍÌµ¤ä»Ä¶È»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¾¶È°÷¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤È¶ä¹Ô¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¤¿¤á¤Ë¼êÅÏ¤·¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷¤¬Â¿¤¤¤È¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁ¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¼êÅÏ¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼êÅÏ¤·¤ÇµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Î½¾¶È°÷Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
µëÎÁ¤ò¼êÅÏ¤·¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢½¾¶È°÷Â¦¤Ë¤ÏATM¤«¤é¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹ºÝ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤·¤«ATM¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿µëÍ¿¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤ß¤Þ¤¹¡£¼êÅÏ¤·¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼êÅÏ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢ATM¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢µëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤¹¤°»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ATM¤ØÂ¤ò±¿¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µëÍ¿¤ò¼êÅÏ¤·¤Ç¼õ¤±¼è¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ
µëÍ¿¤ò¼êÅÏ¤·¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼êÅÏ¤·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²ñ¼Ò¤Ï¸»ÀôÄ§¼ý¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤éÉ¬¤ºµëÍ¿ÌÀºÙ½ñ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢¸»ÀôÄ§¼ý¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ëü°ì¡¢¸»ÀôÄ§¼ý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤òÂÕ¤ë¤ÈÇ¼¤á¤ë¤Ù¤ÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤é¤ì¤º¡¢¸å¤«¤éÇ¼ÉÕ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µëÍ¿¤ÎÊ¶¼º¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅðÆñ¤ËÁø¤¦²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¸°ÉÕ¤¤Î¥í¥Ã¥«ー¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤°¤Ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤¹¤ë¡¢Ê¬¤±¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿¶¤ê¹þ¤ß¤Î¼ê´Ö¤ä¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼êÅÏ¤·¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¶â¤Ï¡ÖÄÌ²ß¡Ê¸½¶â¡Ë¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¤³¤È¤¬¸¶Â§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤¬µëÍ¿¤ò¼êÅÏ¤·¤Ç»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ë¡Î§¾åÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼êÅÏ¤·¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¿¶¤ê¹þ¤ß¤Î¼ê´Ö¤ä¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¾¶È°÷Â¦¤Ë¤Ï¡¢ATM¤«¤é¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¼ê´Ö¤ä¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µëÍ¿¤ÎÊ¶¼º¤ä¡¢µëÍ¿ÌÀºÙ½ñ¤Î³ÎÇ§¤Ê¤ÉÃí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
e-Gov Ë¡Îá¸¡º÷ Ï«Æ¯´ð½àË¡¡Ê¾¼ÏÂÆó½½ÆóÇ¯Ë¡Î§Âè»Í½½¶å¹æ¡ËÂèÆó½½»Í¾ò
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー