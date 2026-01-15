10Ç¯Ä©Àï¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¡Ä¡Ö¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤È»õËá¤¤òÆ±»þ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×º¸±¦¤ÇÊÌ¡¹¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê½÷À¤Î´ê¤¤
¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬1·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÇÈ±¤ò´¥¤«¤·¤Ê¤¬¤é»õËá¤¤òÆ±»þ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤ËÄ©¤à½÷À¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤È»õËá¤¤òÆ±»þ¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Ï¡¢²¬»³¸©¤Î½÷À¡Ê61¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÍÍê¤À¡£
¡Ø»ä¤¬¤³¤³10Ç¯¤°¤é¤¤À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ëÄ©Àï¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÇÈ±¤ò´¥¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»õËá¤¤òÆ±»þ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£±¦¼ê¤Ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢º¸¼ê¤Ë»õ¥Ö¥é¥·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢º¸¼ê¤Ç»õ¥Ö¥é¥·¤òºÙ¤«¤¯Æ°¤«¤¹¤È¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ò»ý¤Ä±¦¼ê¤âÆ±¤¸Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÇÆ¬¤òÃ¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£ËèÈÕ¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£¼Â¤Ï¡ÖÆó¸Õ¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Î¸¹³Ú´ï¤ò¼ñÌ£¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¸Õ¤âº¸¼ê¤Ç¸¹¤òÍÞ¤¨¡¢±¦¼ê¤ÇµÝ¤ò°ú¤¯¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ï¤á¤Æ10Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÁ´Á³¾åÃ£¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤â¤½¤âº¸±¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ê¤ÇÊÌ¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÇÆ¬¤òÃ¡¤«¤º¡¢È±¤ò´¥¤«¤·¤Ê¤¬¤é»õËá¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ù¡£
¡¡¤³¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¿¿±ÉÅÄ¸ÃµÄå¤¬Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°ÍÍê¼Ô¤ÎÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÏ»³ÑÀº»ù¤Ë»÷¤¿¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î½÷À¡£Èà½÷¤ÏÌÓÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢È±¤ò´¥¤«¤¹»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢10Ç¯Á°¤«¤é¤³¤ÎÆ±»þÊÂ¹Ô¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤ò³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¯¼ÂÁ©¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Âç¤¤ÊÆ°¤¤ÇºÑ¤à±ü»õ¤ÏËá¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÙ¤«¤Ê¿¶Æ°¤¬É¬Í×¤ÊÁ°»õ¤òËá¤³¤¦¤È¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢±¦¼ê¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬º¸¼ê¤ÎÆ°¤¤È´°Á´¤ËÏ¢Æ°¡£¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ò·ã¤·¤¯¡Ö¥´¥ó¥´¥ó¡ª¡×¤ÈÃ¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¿¿±ÉÅÄÃµÄå¤¬»î¤¹¤ÈÆñ¤Ê¤¯À®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ïº¸±¦¤Î¼ê¤¬Ç¾Æâ¤ÇÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¼ñÌ£¤Î¡ÖÆó¸Õ¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿º¸±¦¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¡¢²»¿§¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¿¿±ÉÅÄÃµÄå¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÀ¼¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍÍ¤Ë¡£¿¿±ÉÅÄÃµÄå¤Ï¡ÖÆó¸Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤È»õ¥Ö¥é¥·¤â¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¡×¤È³Î¿®¤·¡¢¥×¥í¤ÎÆó¸ÕÁÕ¼Ô¤ÎÀèÀ¸¤ò¾·½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ¸¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢±¦¼ê¤ÎÆ°¤¡Ê¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡Ë¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éº¸¼ê¡Ê»õËá¤¡Ë¤òÆ°¤«¤¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¡¢Æó¸Õ¤Î±éÁÕÍýÏÀ¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¿Ê¤á¤¿¡£»ØÀè¤òÂç¤¤¯»È¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢º¸±¦ÊÌ¡¹¤Î¥ê¥º¥à¤òÂÎ¤Ë³Ð¤¨¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡4»þ´Ö¤ÎÌÔÆÃ·±¤Î·ë²Ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ÍÍê¼Ô¤Ï¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÇÆ¬¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´°àú¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç»õËá¤¤ò´°¿ë¡£Æó¸Õ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÍ°ÕµÁ¤Ê¼Â¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀèÀ¸¤¬¸ì¤ë¤Û¤É¤Î·àÅª¤Ê¿Ê²½¤ò¸«¤»¡¢¸«»ö10Ç¯±Û¤·¤ÎÈá´ê¤òÃ£À®¤·¤¿¡£