¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ 500 TYPE EVA È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¥ª¥ë¥´ー¥ë¡×¤¬ÈÎÇä³«»Ï¡ª 900ÅÀ¸ÂÄê¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¥Á¥ã¥¤¥à¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æー¥¼¡×¤¬¥ª¥ë¥´ー¥ë¤Ë
¡¡¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ 500 TYPE EVA È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¥ª¥ë¥´ー¥ë¡×¤ÎÈÎÇä¤òËÜÆü1·î15Æü¤«¤é¡ÖPREMICO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£900ÅÀ¸ÂÄê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï65,780±ß¡£2·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2015Ç¯11·î¤«¤é2018Ç¯5·î¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ¡Ö500 TYPE EVA¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ª¥ë¥´ー¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£º£²ó¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥êー¥º30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¡ÖÂè3¿·Åìµþ»Ô¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿È¢º¬¤è¤ê¡¢ÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ¡¦È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¤Î¥ª¥ë¥´ー¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¤Ï¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ 500 TYPE EVA È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¥ª¥ë¥´ー¥ë¡×
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Å·ÌÌ¤Ë¡Ö500 TYPE EVA¡×¤Î¸ø¼°¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤½¤Î¼þ¤ê¤ÈÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Ï»³ÑËã¤ÎÍÕ¤äÊÑ¤ï¤ê»Ô¾¾¡¢ÀÚ¤ê¤Á¤¬¤¤Ëñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÁÅýÊÁ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤Þ¤¿¡¢¸«ÊÖ¤·¤Ë¤Ï¡Ö500 TYPE EVA¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¤ò¥»¥Ã¥È¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï½é¹æµ¡¥«¥éー¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢»ç¿§¤Î¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥ÈÄ´¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö500 TYPE EVA¡×¤Î¼ÖÆâ¥Á¥ã¥¤¥à¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æー¥¼¡×¤òÁÕ¤Ç¤ë23ÊÛ¥¿¥¤¥×¤Î¥ª¥ë¥´ー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2¼ïÎà¤Î¼ÖÆâ¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ËÜÉÊ¤Î¤¿¤áÆÃÊÌ¤ËÊÔ¶Ê¤µ¤ì¡¢¥ª¥ë¥´ー¥ë¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤²»¿§¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ë¥´ー¥ë¤Ï¥·¥ê¥ó¥Àー¤Ê¤ÉÆâÉô¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤¨¤ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥¿¥¤¥×¡£Áë¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢NERV¥Þー¥¯¤È¥¨¥Þー¥¸¥§¥ó¥·ー¥Þー¥¯¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ë¥´ー¥ë¤Ë¤Ï¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¥«ー¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸ÂÄê900ÅÀ¤Î¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¤¬Æþ¤ë¡£
¡Ú¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ 500 TYPE EVA È¢º¬´óÌÚºÙ¹©¥ª¥ë¥´ー¥ë¡×¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
ºà¼Á¡§¥¦¥©ー¥ë¥Ê¥Ã¥Èºà¡Ê¥¯¥ê¥¢»Å¾å¤²¡Ë¡¢Å·Á³ÌÚ¡¢¥¬¥é¥¹¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥ìー¥è¥óÅù
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§17.9¡ß10¡ß7cm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ¡Ë
½Å¤µ¡ÊÌó¡Ë¡§580g
¥ª¥ë¥´ー¥ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡§23ÊÛ
¶ÊÌ¾¡§¼ÖÆâ¥Á¥ã¥¤¥à¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æー¥¼¡×
À¸»º¹ñ¡§ÆüËÜ
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·Á³ÌÚ¤òÍÑ¤¤¤Æ¼êºî¤ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¿§¹ç¤¤¤Ê¤É¤¬¼Ì¿¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´óÌÚ¤ÎÊÁ¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤â¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)¥«¥éー¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ