ÊÆÃæ¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ËÎ©¤Ä¥É¥¤¥Ä¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÆñÂê¡½ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯1·î13Æü¡¢ÆÈ¹ñºÝÊüÁ÷¶É¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Àè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡ËºâÌ³Áê²ñ¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹²Á³ÊÊÝ¾Ú¤ÎµÄÏÀ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿È¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥¿¡¼¡¦¥¢¥ë¥²¥Þ¥¤¥Í¡¦¥Ä¥¡¥¤¥È¥¥¥ó¥°¡ÊFAZ¡Ë¤¬¡Ö²¤½£¤Ï¸¶ºàÎÁÁèÃ¥Àï¤ÎÆÀÆñ¤¤µ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤à¤Ù¤¤À¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÏÀÉ¾¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î²ñ¹ç¤òÂÐÃæ°ÍÂ¸Äã¸º¤Î¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢FAZ»æ¤ÏÃæ¹ñ¤¬²áµî¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ª¤è¤Óµ»½Ñ·Ï¶âÂ°Ê¬Ìî¤Ç»ÙÇÛÅªÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¡¢¤³¤ì¤é¤òÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÉð´ï¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¹ñÂè°ì¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤Æ¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤òºÇÍ¥Àè¤µ¤»¤ëÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¼çÆ³¤Ç³«¤¤¤¿G7¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ëµÄÏÀ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬»Ä¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾åºö¤À¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
FAZ»æ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¿¿¤Î²ÝÂê¤Ï¹ÛÀÐ¤ÎºÎ·¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ä¶Éé²Ù¤¬¹â¤¯Ê£»¨¤Ê¡ÖÀºÀ½¡¦²Ã¹©¡×¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ãæ¹ñ¤¬½Å´õÅÚÎà¤ÎÀºÀ½Ç½ÎÏ¤Î90%°Ê¾å¤ò°®¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¶¥¹ç¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢»Ô¾ì¸¶Íý¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢10Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤«¤é¶¡µëÄä»ßÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¤¬¡¢¤½¤Î¸åÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤ÇÀ¸Â¸¤ò¿Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¤è¤ê¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£Ì±´ÖÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ñ¹ç¤Ç¤âÄóµ¯¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¡ÖºÇÄã²Á³ÊÊÝ¾Ú¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Î²Á³ÊÁàºî¤òÌµ¸ú²½¤Ç¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆîÊÆÆîÉô¶¦Æ±»Ô¾ì¡Ê¥á¥ë¥³¥¹¡¼¥ë¡Ë¤È¤Î¶¨Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¤Î»ñ¸»¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÆ»¤¬³«¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¹¥µ¡¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï°ìÊý¤Ç¡¢Æî¥É¥¤¥Ä¿·Ê¹¡ÊSZ¡Ë¤ÏÊÆÃæ¤Î¶¹´Ö¤Ç¥É¥¤¥Ä¤¬Êú¤¨¤ë¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤ÈSZ»æ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬ÊÆ¹ñ¼çÆ³¤Î¡ÖÈ¿ÃæÆ±ÌÁ¡×¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ð¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÄä»ß¤·¡¢¥É¥¤¥Ä»º¶È³¦¤Ë²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¤Î¾·ÂÔ¤òµñÀä¤¹¤ë¤³¤È¤âÃÏÀ¯³ØÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥ê¥ó¥°¥Ù¥¤¥ëÉû¼óÁê·óºâÌ³Áê¤Ïº£²ó¤Î²ñ¹ç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¹â¥ê¥¹¥¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹³°¸ò¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¡¢³Æ¹ñ¤ÎºâÌ³Áê¤È¤ÎÍ¼¿©²ñ¸å¤Ë¡ÖÂ¾¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÂè»°¹ñ¤òÉ¸Åª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢È¿ÃæÆ±ÌÁ¤Ø¤Î»²²Ã¤òÕ¶¶Ê¤ËµñÈÝ¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£¥Ç¥å¡¼¥¹¥Ö¥ë¥¯¡¦¥¨¥Ã¥»¥óÂç³Ø¤ÎÃæ¹ñÀìÌç²È¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥¿¥¦¥Ù»á¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤È¶¦¤Ë¶¯¹ÅÏ©Àþ¤ò¤È¤ë¡×¤«¡ÖÃæ¹ñ¤ËÍ§¹¥Åª¤ÊÏ©Àþ¤ò¤È¤ë¡×¤«¤ÎÆó¼ÔÂò°ì¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï²ò·èºö¤Î¤Ê¤¤ÆñÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë