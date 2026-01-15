¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¡È¼ã¤ºÍÇ½¡É¤¬¼õ¤±¤¿¾×·â¤È³Ø¤Ó¡ÖËÍ¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¡×
¥ì¥¤¥º¤Î¼ã¤ºÍÇ½¤¬ÂçÃ«¤«¤é´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¼ã¤ºÍÇ½¤ÎÌîµå´Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¥ì¥¤¥º¤Î¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ß¥Í¥í¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¸«¤¿ÂçÃ«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAl Bat¡Ù¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç22ºÐ¤ÎÆâÌî¼ê¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï154»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.263¡¢45ËÜÎÝÂÇ¡¢110ÂÇÅÀ¡¢OPS.846¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼3Ç¯ÌÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤·¤Æ´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÀ®ÀÓ¤òµó¤²¡¢µå±ã½é½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥«¥ß¥Í¥í¤¬ÂçÃ«¤ÎÅêµå¤ò½é¤á¤ÆÀ¸¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÌîµå³¦¤ËÈà¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÏÆóÅÙ¤È¸½¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÆóÅáÎ®¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÂçÃ«¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Åêµå¸å¤Ï¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤ËÌá¤é¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇ·âÍÑ¶ñ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥²¡¼¥¿¥ì¡¼¥É¤ò°ì¸ý°û¤ó¤Ç¡¢´À¤ò¤Ì¤°¤¤¡¢¤¹¤°¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤ó¤À¡£¤¢¤ó¤Ê¸÷·Ê¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥«¥ß¥Í¥í¤ÏÂçÃ«¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤³¤¦¿Ò¤Í¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Æ¥ª¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£ËÍ¤ÏÅê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Èà¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¶á¤Å¤¤¿¤¤¡£Èà¤Î¤ä¤êÊý¤ÇËÍ¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿½Ð²ñ¤¤¤³¤½¤¬¡¢¥«¥ß¥Í¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¤ºÍÇ½¤¬À®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤«¤é³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ò¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÀ¸¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]