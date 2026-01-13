藤井風、2022年に発売した2ndアルバムの初回特典を紙ジャケット仕様でリリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

藤井 風が、2022年にリリースした2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』の初回盤特典piano arranged covers 『LOVE ALL COVER ALL』を、紙ジャケット仕様にて2月25日にリリースすることが決定した。

■3作品も紙ジャケで再販決定

2025年は、9月にリリースした全曲英語詞による3rdアルバム『Prema』が、Billboard Japan 総合アルバムチャート“HOT Albums”にて1位を獲得、発売前後には初のヨーロッパツアーや2度目の北米ツアー成功させ、その勢いのままに2026年は『Prema World Tour』と題したアジア6ヵ所でのドーム＆スタジアムツアーが控えている藤井 風。

2022年にリリースした2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』初回盤CDのプレス＆出荷終了に伴い、初回盤特典のpiano arranged covers 『LOVE ALL COVER ALL』（11曲）が紙ジャケット仕様にてリリースされる。

併せて、3rdアルバム『Prema』のCD仕様（紙ジャケット）と同じく、1stアルバム『HELP EVER HURT NEVER』、2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』、piano arranged covers『HELP EVER HURT COVER』の3作品も紙ジャケット仕様に変更し再販がスタートする。なお、3作品ともに、これまでに販売している内容からの変更はなしとなる。

■リリース情報

2025.02.25 ON SALE

ALBUM『LOVE ALL COVER ALL』

2025.02.25 ON SALE

ALBUM『HELP EVER HURT COVER』

※紙ジャケ再販



2025.02.25 ON SALE

ALBUM『LOVE ALL SERVE ALL』

※紙ジャケ再販

2025.02.25 ON SALE

ALBUM『HELP EVER HURT COVER』

※紙ジャケ再販



