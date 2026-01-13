「無職転生III ～異世界行ったら本気だす～」ティザービジュアル

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生III」製作委員会

「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」のテレビアニメ第3期「無職転生III ～異世界行ったら本気だす～」の放送開始時期が、2026年7月に決定した。あわせて、第3期のティザービジュアルが発表されたほか、新作スマートフォンゲームの配信も決定している。

理不尽な孫の手の著により、2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始されて以来、これまでにシリーズ累計発行部数1,700万部を数え、高い人気を誇る「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」。TVアニメシリーズは、2021年1月10日に第1期、2023年～2024年に第2期が放送されており、2026年はアニメ化から5周年のメモリアルイヤーとなっている。

34歳の無職・独身・引きこもりのニート男が、家族に家を追い出され、挙句交通事故死するも、剣と魔法の異世界で、ルーデウス・グレイラットとして転生。前世の記憶と後悔を糧に、さまざまな出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる。

TVアニメ第2期では、ルーデウスが結婚し家庭を作るという幸せを築きながらも、行方不明だった母ゼニスを救うための戦いの中で父パウロを失うという絶望に襲われる。それでも前を向き、自身の家族と共に歩んでいこうとする、激動の物語が繰り広げられた。

7月放送開始となる第3期は、原作小説の第13巻から物語がスタートする予定で「ルーデウスにとって、これまで以上に激しく揺れ動く、新たなドラマと冒険が展開することになる」という。

公開されたティザービジュアルは、TVアニメ1期最終回で「ルーデウスを守れるように強くなる」という決意を胸に、彼に何も告げず修行の旅に出た少女・エリスを捉えたもの。彼女が剣を構えながら鬼気迫る表情を見せる姿が大迫力で描かれている。

'26年内の配信が決定した新作スマートフォンゲームは「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ クロニクル・オブ・エコーズ」(略称「クロエコ」)。発表に合わせて、ティザーPVとティザーサイト、公式Xも公開されている。

ゲーム化決定を記念し、TVアニメ「無職転生III ～異世界行ったら本気だす～」公式XとのWフォロー＆リポスト(RP)キャンペーンも開催。抽選で、原作者の直筆サイン入り原作小説1巻を含む全26巻セットや、キャスト陣の直筆サイン色紙が合計16名にプレゼントされる。対象期間は2026年1月10日から2月1日23時59分まで。詳しくは公式Xを参照のこと。