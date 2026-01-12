²¬ÅÄ½Ú°ì¤ä¥¹¥«¥Ñ¥é¤é¤¬¡¢¿Í¡¹¤ÎÄ¶¹ë²Ú¤ÊÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Ø¤µ¤ó¤Þ¡¦¶Ì½ï¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡ª¤¢¤ó¤¿¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«SP¡ÙÊüÁ÷
1·î12Æü18»þ30Ê¬¤«¤é¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ¡Ø¤µ¤ó¤Þ¡¦¶Ì½ï¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡ª¤¢¤ó¤¿¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«SP2026¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯»Ï¤ÎÉ÷Êª»í¤Ï¡¢º£²ó¤â¡È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Ä¶¹ë²Ú¤ÊÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡Ö¥¬¥é¥¹¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÈËÜµ¤¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤à
º£²ó¤âÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡È¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¡É¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÏ·¼ãÃË½÷¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÌ´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥¬¥é¥¹¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î±þÊç¤¬¡£¿ô¡¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£À¤³¦¤Ç¤âÏÃÂê¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÆ´¤ì¤ë½÷À¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤È¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¬ÅÄ¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤é¡Ö¥Áー¥à²¬ÅÄ¡×¤È¡¢TBS¥É¥é¥Þ¥Áー¥à¤¬¹ë²Ú½¸·ë¡£¥«ー¥¹¥¿¥ó¥È¤«¤éÈá´ê¤Î¥¬¥é¥¹Íî¤Á¤Þ¤Ç¡¢¾×·â¤ÎËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£ËÜµ¤¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¡¢¤½¤Î·ëËö¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¢£ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦É×ÉØ¤ÎÌ´¤Ï¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤·¤¿¤¤¡ª¡×
ÀÐÀî¸©¤Ë½»¤à¡¢²»³Ú¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Î¤´É×ÉØ¡£¼Â¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÁÔÀä¤ÊÆ®ÉÂÃæ¡£¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î²»³Ú¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤òÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤ÊÌ¼¤«¤é¤Î±þÊç¤¬ÈÖÁÈ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£
Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤¬É×ÉØ¤È°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤ò³«±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤Î´¶¼Õ¤ÈÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â»×¤ï¤ºÎÞ¡£1¥õ·î¤ÎÌÔÆÃ·±¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥«¥Ñ¥é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÔ¤Ä¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡£Ì¾¶Ê¡ÖParadise Has No Border¡×¤Ë¤Î¤»¤¿ÞÕ¿È¤Î¥½¥í¥×¥ì¥¤¤¬¡¢²ñ¾ì¤ò´¶Æ°¤ÈÇ®¶¸¤ÎºÇ¹âÄ¬¤Ø¡£ÎÞ¤È¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢´¶Æ°¤Î·ëËö¤È¤Ï¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS·Ï¡Ø¤µ¤ó¤Þ¡¦¶Ì½ï¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡ª¤¢¤ó¤¿¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«SP2026¡Ù
01/12¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë18:30～20:55
½Ð±é
»Ê²ñ¡§ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
¿Ê¹Ô¡§°Â½»¿Â°ìÏº¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
ÀîÅç ÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë/º´Æ£ÛÙÎ¤/´Øº¬ ¶Ð/À¾Ìî¼·À¥/Æ£ËÜÈþµ®
VTR¥²¥¹¥È¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
²¬ÅÄ½Ú°ì
º´Æ£ ·ò
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é
µÜ´ÜÎÃÂÀ¡ÊSnow Man¡Ë
(C)TBS
