買い逃したくないッッッ（汗）【マクドナルド】へ急いで！「ハッピーセット」が超キュート♡

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」から、ほんわかした可愛い「すみっコぐらし」のおもちゃが登場中。1月9日からの第3弾では、第1弾 & 第2弾のおもちゃがラインナップ。惜しくも逃したおもちゃが再度狙えるチャンスです。今回はコンプ欲を刺激されそうな、第2弾のステーショナリーセットをご紹介します。

おにぎりのような形のケースに入った「しろくま & とかげ 推し」

おにぎりのようなやや丸みがある三角形のケース。星やハートを散りばめた、ほんわかした雰囲気のイラストがとってもキュートです。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「プロフィールカード」「メモシート」「ステッカー」が入っており、贈り物に添えるのも良さそう。絵柄もカラフルで、デスク周りにメモを立てかけておくだけでも癒されるかも。

アイドル風の姿がたまらない！「すみっコぐらし 箱推し」

すみっコぐらしのキャラが大集合した、アイドル風の姿が可愛いこちらも必見。楕円形のケースには、同じくプロフィールカード・メモシート・ステッカーが入っています。ケースだけ飾って楽しむのも良さそう。ケースの裏面にもさりげなく絵柄があしらわれているところも嬉しいポイントです。

