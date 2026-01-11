『EIGHT-JAM』恒例、プロが選ぶ年間マイベスト10！衝撃的な名曲の数々にSUPER EIGHTも興奮

2026年一発目となる本日1月11日（日）の『EIGHT-JAM』では、音楽業界からも注視されている年始恒例の名物企画「プロが選ぶ年間マイベスト10」の最新版が放送される。

2016年から始まったこの企画では毎回、音楽のプロたちが前年にリリース＆話題になった曲の中から、独自目線でベスト10を選出。選者たちのマニアックで鋭い感性が生かされた独自ランキングには、人気アーティストたちの大ヒット曲はもちろん、まさに今来つつあるネクストブレイク候補も多数ランクイン。

過去には大ブレイク前のあいみょんやOfficial髭男dism、さらにVaundyや藤井 風、Omoinotakeもいち早く紹介されるなど、次々と先見の明を発揮し、話題を呼んできた。

2025年を振り返る今回も、名だたる選者たちが集合。作詞家／歌詞プロデューサー・いしわたり淳治、音楽プロデューサー・蔦谷好位置、そして川谷絵音――企画の常連である3人が、全身全霊で作成した独自ランキングを発表する。

音楽生成AIツールもめきめきと進化し、どこまでも縦横無尽の広がりを見せた2025年のミュージックシーン。

そんななか、選者たちが目をつけたマイベスト曲もまさに百花繚乱。すでに第一線で活躍しているアーティストの新たな一面が炸裂する名曲や、彗星のごとく現れたアーティストの曲が続々とランクインする。

なかには、いしわたりが「得体の知れない将来性を感じます」と畏怖の念すら抱いた新星や、蔦谷が「2025年で最も衝撃を受けた音楽」と絶賛する異次元の名曲、さらに川谷が「こういうバンドがやりたかった。僕が目指していた音」と共鳴した強烈なサウンドも.

はたして、3人の選者はそれぞれ、どんな10曲を厳選するのか？

今年も予測不能な衝撃の連続――SUPER EIGHTや支配人の古田新太、ゲストの山崎弘也（アンタッチャブル）＆ホラン千秋も「うわぁ！」と声を上げるほど圧倒された、唯一無二のランキングに注目だ。