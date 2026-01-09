ホンダが「超デカい“本格SUV”」日本初公開！ “全幅2m”超える「ビッグサイズ」に衝撃走る！

2026年1月9日に幕張メッセで開幕した「東京オートサロン2026」。

その会場に設けられたホンダブースは、創業以来の原動力である「夢」と、脈々と受け継がれる「Honda Sports DNA」を色濃く反映した展示が行われ、ファンの熱気に包まれていました。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダの新たな「スポーツモデル」です！（22枚）

今回の展示における最大のトピックは、レース運営子会社であるホンダ・レーシング（HRC）の知見をフル活用し、市販車のポテンシャルを極限まで引き上げる新たな2つのライン、「スポーツライン」と「トレイルライン」の発表です。

まず、オンロードでのパフォーマンスを追求する「SPORT LINE」の象徴としては、ホンダのスポーツマインドを体現する2台のコンセプトモデルが披露されました。

一台は「シビック タイプR HRCコンセプト」。すでにFFスポーツの頂点に君臨する「シビック タイプR」をベースに、HRCがレースフィールドで培った技術を惜しみなく投入し、究極のピュアスポーツ性能をさらに磨き上げた、まさに“公道を走るレーシングカー”と呼ぶにふさわしい一台です。

そしてもう一台は、2025年9月に復活を果たしたスペシャリティクーペ、「プレリュード」をベースとした「プレリュード HRCコンセプト」。同車に向けて開発が進められている「HRCパフォーマンスパーツ」を装着し、ハイブリッドスポーツの走行性能を一段上のレベルへと引き上げています。

一方で、来場者に新鮮な驚きを与えたのが、オフロード性能とタフなスタイリングを強化した「トレイルライン」の展開でしょう。

ホンダはHRCを通じて、過酷な「BAJA（バハ）1000」などのオフロードレースにも参戦しており、そこで得た知見を市販のSUVラインアップにフィードバックしたのです。

その象徴として、北米で販売中の新型オフロードSUVの上級グレード「パスポート トレイルスポーツ エリート」を参考出品車として日本初公開。ボディサイズが全長4841mm×全幅2019mm×全高1856mm（米国モデルの値）という、かなり巨大な車体のモデルです。

さらに、国内の主力SUVであり2月発売予定の新型「CR-V」や「ZR-V」「ヴェゼル」「WR-V」の4車種についても、力強さと冒険心を感じさせるデザインに刷新した「トレイルスポーツ HRCコンセプト」を一挙に公開しました。

あらゆる路面で「意のままに操る喜び」を実現するモデルを展開することで、まさにホンダのSUVが新たなフェーズに入ったことを予感させるラインナップです。

こうしたコンセプトモデル群に加え、ホンダの“走りへの情熱”を感じさせる市販予定モデルも並びます。

まず「シビック e：HEV RSプロトタイプ」は、2026年中の発売を予定しているシビックe：HEVのスポーティグレード「RS」のプロトタイプです。

プレリュードに続き、新制御技術「Honda S＋ Shift」を搭載したこの車両には、約30年前に全日本ツーリングカー選手権（JTCC）でチャンピオンを獲得した当時のシビックをオマージュしたカラーリングも施され、往年のファンの胸を熱くさせます。

また、未来の走りを提示するのが小型EV「Super-ONEプロトタイプ」です。昨年の「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開されたモデルが、今回は市販予定カラーとなって登場しました。

専用の「ブーストモード」による出力アップに加え、仮想有段シフト制御とアクティブサウンドコントロールシステムを連動させることで、EVでありながらエンジン車のような鋭いシフトフィールと迫力のサウンドを実現。

同車は2026年中の発売が予告されており、電動化時代における新たなドライビングプレジャーの提案として注目されます。

さらにブースの奥には、マニア心をくすぐるモデルも展示されています。

「N-ONE RSレーシングメイトコンセプト」は、2025年11月の一部改良で6速MT専用グレードとなった「N-ONE RS」をベースに、1960年代のアフターパーツ文化を象徴する「レーシングメイト」の世界観を現代的に再解釈した一台です。

そして、今回のショーでの“隠し玉”とも言える存在が、北米市場で高い評価を得ている「アキュラ インテグラ タイプS」でしょう。

参考出品された同車は、シビック タイプRと同じ2リッターターボエンジンと6速MTを搭載したプレミアムスポーツで、日本のホンダファンにとっても見逃せません。

また、ここまで紹介した参考出品車は、ユーザーの反応次第では日本への導入も検討すると発表されています。

※ ※ ※

このように、オンロードの速さだけでなく、オフロードの冒険心までも「スポーツ」と定義し、カテゴリの垣根を超えた“操る喜び”の拡大を宣言した、東京オートサロン2026のホンダブース。

HRCという強力なブランドリソースを軸に、サーキットから未舗装路、そして電動化の未来まで、時代やパワートレインが変わろうとも、決して揺らぐことのない「スポーツDNA」を明確に示しました。