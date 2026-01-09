北山宏光主演ドラマ『AKIBA LOST』第1話の冒頭5分ノーカット公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

北山宏光が主演を務める日本テレビ系ドラマ『AKIBA LOST』（1月13日放送スタート）より、第1話冒頭の5分間がYouTube日テレドラマ公式チャンネルでノーカット先行配信された。

■映像の中には、第1話の後半に繋がる伏線も!?

本作は、『日本ゲーム大賞2025』フューチャー部門を受賞した長編実写ゲーム『AKIBA LOST』のストーリーを深めるために制作された“ドラマ篇”。

公開された映像の中には、第1話の後半に繋がる伏線も隠されており…!? 冒頭5分がすべてに繋がる。これを見れば続きが観たくなる。物語の冒頭を楽しむことはもちろん、放送までにいろいろな考察をしてみるのもいいかもしれない。

さらに、第1話の場面写真も公開された。

また長編実写ゲーム『AKIBA LOST』の発売日が9月17日に決定。また、1月6日より全国で通常パッケージ版の予約受付がスタートしている。ゲーム『AKIBA LOST』スペシャルコレクションボックスも予約受付中だ。

■第1話 あらすじ

「次、俺たちが作るゲームは…秋葉原で失踪した6人の少女を主役にしたものです」

幕張で1年に一度開催されるゲームショー。かつて“天才クリエイター”と呼ばれたシロサワゲームズの新城大輝（北山宏光）は、新作ゲームの発表イベントに登壇していた。

共同創業者で親友の高澤（淵上泰史）にまったくの予告なく、新城は13年前に秋葉原で起きた少女連続失踪事件、通称“アキバの神隠し”を題材にした実写ゲーム『AKIBA LOST』を開発すると宣言するのだった。

新城はゲームの登場人物として、秋葉原のメイドカフェで働く妹の葵（松村沙友理）に出演を依頼する。

「ふざけないで！ 瑠璃の事件はゲームのネタなの!?」

猛反発する葵。それもそのはず、新城と葵には瑠璃（小松優里亜）という末っ子の妹がおり、瑠璃は13年前に起きた“アキバの神隠し”の被害者だったのだ！

親友の高澤にも打ち明けず、妹の葵にも反対され、新城はなぜ13年前の事件を題材にゲーム開発をすることを選択したのか。それには、彼が抱えるある秘密があり…。

開発を宣言した実写ゲーム『AKIBA LOST』がきっかけとなり、次から次へと事件に巻き込まれていく新城。

彼の選択の先に待つのは希望か絶望か。

人生の選択の意味を問う、クライムサスペンスが幕を開ける！

(C)「AKIBA LOST」製作委員会

■番組情報

日本テレビ『AKIBA LOST』

01/13（火）スタート

毎週火曜24:59～25:29

※関東ローカル

※TVer、Huluにて配信あり

※01/29（木）26:04～ 静岡第一テレビにて放送スタート

出演：北山宏光 松村沙友理 田辺桃子 小栗有以（AKB48） 大原梓 MINA（East Of Eden）／西原亜希 阪田マサノブ ・ 宇垣美里 淵上泰史

脚本：當銘啓太

監督：中茎強

■関連リンク

ドラマ『AKIBA LOST』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/akibalost

ゲーム『AKIBA LOST』公式サイト

https://akibalost.com

ゲーム『AKIBA LOST』スペシャルコレクションボックス 詳細

https://izanagi.official.ec/items/117442666