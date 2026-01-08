薄いのに多機能、持ち運びの常識を変える！超薄型ワイヤレスマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、超薄型1.3cm・約30gの軽さに5ボタンと3台切替を搭載した多機能モバイルマウスを発売した。
■クレジットカードより小さい、驚きの薄さ
クレジットカードより小さく、iPhoneと同等の薄さを実現した超薄型ワイヤレスマウス。一般的なマウスと比べてサイズは約2/3、厚みは約1/4という圧倒的なコンパクトさを実現しながら、操作性を犠牲にしない設計で、外出先でも快適な作業環境を実現する。
■ポケットに入れて、どこでも快適操作
小型・薄型設計だから、狭いカフェのテーブルや新幹線、出張先のホテルでも邪魔にならない。ポーチや小さなバッグにも収納しやすく、リング部分に指を通せば持ち運びも安心。さらにカラビナに掛けて携帯できる。
■コンパクトなのに多機能。5ボタンで作業効率アップ
左右クリックに加え、戻る・進むボタン、独自のマジックホイールを搭載した5ボタン仕様。スクロールはボタン操作で直感的に行え、ホイールクリックにも対応している。スクロール速度やDPIも細かく調整できるため、資料作成やWeb閲覧など、あらゆる作業をスムーズにこなせる。
■3台同時ペアリングで、切り替えもスマート
USB Aレシーバー1台、Bluetooth2台の合計3台まで同時にペアリング可能。PC、タブレット、スマートフォンをワンタッチで切り替えて使用できる。Bluetooth対応でiPhoneやiPad、Android端末でも活躍。
■静音設計＆左手モードで誰にでもやさしい
クリック音を抑えた静音ボタンを採用し、カフェや移動中の新幹線、会議中でも周囲を気にせず使用できる。また、左利きの方でも快適に使える左手モードを搭載しており、ボタン配置を反転できる。使う人や場所を選ばない、配慮の行き届いた設計だ。
■モバイルマウス「400-MAWB229BK」
■モバイルマウス「400-MAWB229BK」
