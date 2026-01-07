ついに階段を上ることができるロボット掃除機「Roborock Saros Rover」が登場、車輪脚が伸びるとSF世界の住人のような見た目に

ついに階段を上ることができるロボット掃除機「Roborock Saros Rover」が登場、車輪脚が伸びるとSF世界の住人のような見た目に