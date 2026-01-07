回転寿司チェーン「スシロー」が、CHOCOLATE Inc.が日本展開を手がける、ポジティブな世界観で若年層を中心としたファンを虜にする大人気キャラクター『チェゴシム』と初コラボ！

コラボ限定ピック付きのおすしやお守りステッカー付きのスイーツ、コラボ限定マスコットやクリアポーチが付いたソフトドリンクもラインナップされます☆

スシロー『チェゴシム』コラボレーションメニュー・グッズ

開催期間：2026年1月14日（水）〜2月1日（日）

開催店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクター『チェゴシム』

ゆるくてかわいらしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな“ゴシムちゃん”たち。

すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信しています。

そんな『チェゴシム』と「スシロー」が、初めてコラボレーション！

スシローでおすしを楽しむのはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、すべての人々の幸せを願い、前向きな気持ちを届けるポジティブなキャラクターの『チェゴシム』との初コラボが実現しました。

今回のコラボでは『チェゴシム』ファンから愛されるお寿司やスイーツ、グッズをラインナップ。

なかでもファン必見の「お守り」をデザインしたステッカーは、今回実施されるコラボのために特別描き下ろしで用意されます☆

チェゴシムコラボ限定ピック付き 韓国チュモッパ風包み

価格：250円(税込)〜

販売期間：2026年1月14日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数21.6万枚分が完売次第終了

ごま油香るしゃりを使用した「韓国チュモッパ風包み」

ほんのりピリ辛のユッケ風サーモン、キムチのトッピングと海苔の組み合わせが楽しめます。

※たくあんを使用しています

チェゴシムコラボ限定ピック付き サーモンアボカド

価格：250円(税込)〜

販売期間：2026年1月14日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数17.1万枚分が完売次第終了

サーモンの上にカットしたアボカドを乗せた「サーモンアボカド」

アクセントとなるスライスオニオンの上にマヨソースをかけた一皿です。

チェゴシムコラボ限定ピック付き 生ハムバジルモッツァレラ

価格：250円(税込)〜

販売期間：2026年1月14日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数11.7万枚分が完売次第終了

シャリの上に生ハムを乗せた「生ハムバジルモッツァレラ」

バジルの香りと生ハム、モッツァレラチーズのコクがしゃりと絶妙にマッチする肉寿司です。

コラボ限定ピック

上記で紹介したお寿司には『チェシゴム』たちのコラボ限定ピック全9種から1つがランダムで付いてきます。

『チェゴシム』ならではのポジティブな言葉が書かれているのもポイントです。

※ランダム提供のため、デザインは選べません

※コラボ限定ピックの付いていないメニューも販売されているため、注文の際は注意ください

コラボ限定ピック裏面の二次元コードから楽しめる「ラッキーカラールーレット」

ピック裏面の二次元コードを読み込むと、「ゴシムちゃん」たちがラッキーカラーを診断。

カラーで気分を変えて、楽しい一日を過ごすことができます。

チェゴシムコラボ限定お守りステッカー付き 苺ヨーグルト風パフェ

価格：400円(税込)〜

販売期間：2026年1月14日（水）〜コラボ限定お守りステッカーの手配総数25.2万枚分が完売次第終了。

国産苺を使ったヨーグルト風味のマーブルシャーベットに寒天風ゼリーやストロベリーソース、ホイップなどを合わせた「苺ヨーグルト風パフェ」

チェゴシムをイメージしたピンクとホワイトのカラーで、甘酸っぱい風味が楽しめます。

「苺ヨーグルト風パフェ」には、描き下ろしアートを使用したコラボ限定お守りステッカー全8種からいずれか1枚がランダムで提供されます。

※ランダム提供のため、デザインは選べません

スシロー5％OFFクーポン

利用可能期間：2026年2月4日（水）〜2月28日（土）

コラボ限定お守りステッカーにはスシロー5％OFFクーポン付き。

利用可能期間中なら何度でも使用することができます。

※「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」は対象外です

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では利用できません

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

コラボ限定グッズ付き ソフトドリンク

『チェゴシム』の限定グッズが付いたソフトドリンクを販売。

第1弾として1月14日（水）からマスコット、第2弾として1月21日（水）からクリアポーチが登場します。

※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合があります

※手配数量はコラボ対象の全ソフトドリンクに付くグッズの総数です

第1弾：チェゴシム限定マスコット付き ソフトドリンク

価格：1,240円(税込)〜

種類：全4種

販売期間：2026年1月14日（水）〜コラボ限定マスコットの手配総数8.6万個分が完売次第終了

かわいいマスコットを抱えた『チェシゴム』たちをデザインしたマスコット。

ウィンクしたりお口をもぐもぐさせる『チェシゴム』たちの表情にも注目です。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の注文は控えてください

※ランダム提供のため、デザインは選べません

※対象メニュー1点につき、ランダムで1個提供されます

第2弾：チェゴシム限定クリアポーチ付き ソフトドリンク

価格：1,240円(税込)〜

種類：全4種

販売期間：2026年1月21日（水）〜コラボ限定クリアポーチの手配総数3.4万個分が完売次第終了

本体にキラキラのラメを閉じ込めたクリアポーチ。

ファスナー部分に、お寿司をイメージしたミニチャームがあしらわれています。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の注文は控えてください

※ランダム提供のため、デザインは選べません

※対象メニュー1点につき、ランダムで1個提供されます

幸せとポジティブな気持ちを届ける『チェゴシム』と初めてコラボしたお寿司やスイーツ、グッズがラインナップ。

スシローにて2026年1月14日より販売が開始される『チェゴシム』コラボレーションメニュー・グッズの紹介でした☆

※店舗によって価格が異なります

※写真（画像・イラスト）はイメージです

※すべてのメニューは、景品の手配総数が完売次第終了となります。

※コラボ限定ピック・お守りステッカー・マスコット・クリアポーチは、対象メニュー1点につきランダムで1点提供されます

※すべてのメニューは、景品の手配総数が完売次第終了となります

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できます

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定ピックやステッカーが付いたお寿司・スイーツ！スシロー『チェゴシム』コラボレーション appeared first on Dtimes.