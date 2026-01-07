【METAL ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］】 2026年1月8日 予約開始 2026年6月 発売予定 価格：26,400円

　BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］」を1月8日に予約受付を開始する。発売は2026年6月を予定し、価格は26,400円。

　本商品は「ガンダム・センチネル」に登場するモビルスーツ「Ex-Sガンダム」をMETAL ROBOT魂（Ka signature）シリーズで立体化したもの。メカデザイナー・カトキハジメ氏監修のもと立体化され、ブルーのスプリッター迷彩の彩色が施され、A.L.I.C.E.システム発動時の赤い目の状態の頭部も付属。ビーム・スマートガンを持たせたポージングやインコムを飛ばした状態も再現することができる。

　ボリュームある造形に密度のあるディテールが施され、重厚感あるフィギュア化となっている。

(C)創通・サンライズ