＜サイテーな友だち＞信じられない！約束の前日に連絡をしたら「ごめん」まさかの事態【第2話まんが】
私はチヒロ。夫と小学生の娘と3人で暮らしています。3か月後にある地元の同窓会に参加するため、週末を利用してひとりで帰省することになりました。夫が快く承諾してくれたので、心置きなく楽しめそうです。中学の同窓会は土曜日ですが、せっかくなので高校時代の友人・ホノカにも会いたくなり、日曜日に会えないかと連絡しました。ホノカも快く「会いたい！」と言ってくれたので、私は喜びでいっぱいになりました。最後に会ったのがいつか思い出せないほど久しぶりなので、ホノカとの再会を心から楽しみにしています。
ホノカと約束してから3か月後。実家に来た私は、同窓会に行く準備をしていました。明日はいよいよホノカに会えます。ワクワクしながら連絡をしたのですが、ホノカからの返信を見て、私は言葉を失ってしまったのです。
ホノカの弁解にカッとなった私は、さらにメッセージを送りました。私が攻撃的になったからでしょう。ホノカからの返信も少し怒ったような文面になりました。思わず「2度と会わない！」とメッセージを送ってスマホを放り出しました。ホノカからの返事は……きませんでした。
3か月前から会うことを約束していたホノカ。前日になって「明日どうする？」と連絡したところ、なんと「連絡がないから、別の用事を入れてしまった」と言われたのです。
私は約束を破られたことに腹を立てて、「信じられない！」「最低！」と責め立ててしまいました。
するとホノカも反論してきたのです。ヒートアップした末に「2度と会わない」と連絡してしまいましたが、既読スルー。
再会を楽しみにしていたのに最悪な気持ちになって、とても悲しかったです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
