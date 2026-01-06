スタイリッシュさと利便性の両立

台湾のトップバイクブランドであるKYMCO（キムコ）は、新型の都市型スクーター「Micare 125（ミカーレ125）」を発表しました。

このモデルは、実用性と経済性を求める都市部のライダーをターゲットに開発されています。

【画像】超カッコいい！ これがキムコ「Micare 125（ミカーレ125）」です！ 画像で見る

シャープなラインで構成された洗練されたボディワークは、現代の都市型スクーターというコンセプトを巧みに表現しています。本質的な性能に焦点を当て、実用性、優れた燃費、そして手頃な価格を重視するライダーのために設計されました。都市での移動をより快適で効率的なものにするための機能が随所に盛り込まれています。

特に注目されるのは、50km／Lという卓越した燃費性能です。4.9Lの燃料タンク容量により、計算上の航続距離は約250kmに達し、給油の手間を大幅に減らすことが可能です。

心臓部には、ユーロ5＋排出ガス基準をクリアした排気量124ccの空冷4ストローク単気筒エンジンが搭載されています。このパワートレインは最高出力8.8馬力、最大トルク9.8Nmを発生させ、最高速度は90km／hに及びます。

車体の基本骨格にはスチールフレームが採用されています。サスペンションは、フロントに26mmのテレスコピックフォーク、リアには調整可能なショックアブソーバーを備えています。足回りには14インチホイールが装着され、ブレーキには前後が連動するコンビネーションブレーキシステム（CBS）を搭載したディスクブレーキが採用されています。

ヘッドライトにはフルLEDが採用され、メーターパネルには視認性に優れたLCDディスプレイが備わっています。

利便性を高める装備も充実しており、シート下の収納スペースはジェットヘルメットを収めるのに十分な容量があり、内部には移動中のデバイス充電に便利なUSBポートも設置されています。さらに、リアにはラゲッジラックが標準で装備され、積載能力も確保されています。

駐車時には、センタースタンドとサイドスタンドの両方が標準で備わっているため、状況に応じた使い分けが可能です。

車両重量は108kgと軽量で、シート高も760mmと低めに設定されているため、初心者でも安心して扱える設計となっています。

ボディカラーはマットブラックとブラウングールドの2色がラインナップされています。参考までに、同モデルの英国での販売価格は2399ポンドで、日本円に換算すると約50万円です。