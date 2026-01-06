Åì±À¤¦¤ß¤µ¤ó¤¬5ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¡ª¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×2·îÆÃÂç¹æËÜÆüÈ¯Çä
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï¡¢¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó 2·îÆÃÂç¹æ¡×¤ò1·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï700±ß¡£
¡¡É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏG¥«¥Ã¥×¡õ100cm¥Ò¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÆóÅáÎ®¡¦Åì±À¤¦¤ß¤µ¤ó¡£·î¥Á¥ã¥ó¤Ë¤Ï5²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£ÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢B4¥Ý¥¹¥¿ー¤ÈÎ¾ÌÌ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2·î¹æ¸ÂÄêQUO¥«ー¥É¡Ê2¼ï¡Ë±þÊç¼ÔÁ´°÷¥µー¥Ó¥¹¡Ê¢¨±þÊç¼ÔÉéÃ´¤¢¤ê¡Ë¤ä¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥¬¤Î´¬Æ¬¥«¥éー¤Ï¸¶ºî¡¦Ä¹À¥µ®¹°»á¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¦ºùÅÄviÇ®»á¤Ë¤è¤ë¿·Ï¢ºÜ¡Ö·±Îý½ê¤Î¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¼Â¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿ ～¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢½ÐÀ¤¤·¤¿¸µÄï»Ò¤¿¤Á¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬～¡×¡£¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¸µ·±ÎýÀ¸¤Ë¤¹¤é¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¡¢·±Îý½ê¤Î¶µ´±¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¤¬¤Ê¤¤Ìµ¿¦¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¥é¥¤¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îµì»þÂåÅª¤Ê"¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°ÀïË¡"¤¬¼Â¤ÏºÇ¶¯¤Ç¨¡¨¡!? Ìµ¿¦¤ÎÌµ¼«³ÐºÇ¶¯¤ª¤¸¤µ¤óÇúÃÂ!!
¡Ö·±Îý½ê¤Î¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¼Â¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿ ～¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢½ÐÀ¤¤·¤¿¸µÄï»Ò¤¿¤Á¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬～¡×
¡¡¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ë¤ÏÂè16´¬È¯ÇäµÇ°¤Î¡ÖWORST³°ÅÁ¥¼¥Ã¥È¥óÀèÀ¸¡×¡¢¿·Ï¢ºÜÂè2²ó¤Î¡Ö½÷¿À¤È·ëº§¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦¿·º§À¸³è¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉÀÚ¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡¢Ìîµå¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ù¥ó¥Á¡×¤È¡¢Âè20²ó¥Í¥¯¥Á¥ã¥ó½àÆþÁª¼õ¾Þºî¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡Ö¼ö¼öÍè¤µ¤ó¤Ï¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì34¥Úー¥¸¤È30¥Úー¥¸¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
