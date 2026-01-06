「パク・チソンが５位？ナカタとダエイよりも下なんてありえない！」韓国メディアが猛クレーム！凄まじい熱量でアジア人選手格付けに反論「劣る理由は全くない」
様々なサッカー情報を発信している『Final Score Football』が１月４日、史上最高のアジア人選手トップ10を発表した。
アジア人初のプレミアリーグ得点王に輝いた実績を持つソン・フンミンが１位、かつてブンデスリーガでゴールを量産したチャ・ボムグンが２位となり、韓国勢がワンツーフィニッシュした。
ただ、最多は４人が名を連ねた日本勢だ。中田英寿が３位、本田圭佑が６位、香川真司が７位、長友佑都が９位でランクインした。ベスト10は以下の通り。
１位 ソン・フンミン（韓国）
２位 チャ・ボムグン（韓国）
３位 中田英寿（日本）
４位 アリ・ダエイ（イラン）
５位 パク・チソン（韓国）
６位 本田圭佑（日本）
７位 香川真司（日本）
８位 メフディ・マハダビキア（イラン）
９位 長友佑都（日本）
10位 サイード・アル＝オワイラン（サウジアラビア）
この結果を受け、韓国メディア『xportsnews』が「衝撃！パク・チソンがアジア５位？ナカタとアリ・ダエイよりも下なんてありえない！」と題した記事を掲載。マンチェスター・ユナイテッドで活躍した自国の英雄に着目し、次のように考えを伝えた。
「ナカタとダエイもそれぞれの国を代表するスーパースターであることは間違いない。ナカタは1998年当時、世界最高のリーグだったセリエAでセンセーションを巻き起こし、アジアサッカーの格を高めた。ペルージャを経てローマへ移籍し、彼のプレーに魅了された欧州クラブが日本と韓国の選手獲得に本格的に乗り出した。ダエイはクリスティアーノ・ロナウド以前に代表最多得点記録を保持していた。
しかし、彼らがパク・チソンのキャリアを超えるかは疑問だ。日韓ワールドカップの準決勝に進んだ伝説チームのメンバーである彼は、2005年に強豪マンチェスター・ユナイテッドに加入し、全世界で話題を呼んだ。プレミアリーグとチャンピオンズリーグという最高の舞台で優勝を勝ち獲ったパク・チソンは、様々なアジア記録を樹立し、アジアの選手たちが2000年代以降、イングランドとヨーロッパに挑戦する先駆者的役割を果たした」
『xportsnews』の熱量は凄まじい。「パク・チソンがナカタとダエイに劣る理由は全くない」と締め括った。よほど納得できないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
