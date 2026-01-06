６日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発。前日まで３日続落していた反動に加え、５日の米長期債相場が４営業日ぶりに反発（金利は低下）したことが支援材料となった。



前日の米債券高はベネズエラ情勢に対する警戒感のほか、同日に米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した１２月の米製造業景況感指数が低調だったことが背景。米長期金利の低下に追随する形で、債券先物は買い優勢でスタートした。日経平均株価の続伸を受けて伸び悩む場面もあったが、自律反発狙いの買いなどが断続的に流入。きょう財務省が実施する１０年債入札は波乱なく消化されるとの見方もあり、午前１０時５０分ごろには一時１３２円２７銭まで上伸した。



午前１１時の先物３月限の終値は前日比１８銭高の１３２円１９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０１５％低い２．１０５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS