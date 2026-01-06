ユニクロ「屈指の大人気コラボ」コスパ抜群でも、購入前に必ず知っておくべき“意外な注意点”
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆年始に発売されたユニクロ+Jアイテムをすべて紹介
今回は年始に発売されたユニクロ+Jアイテムをすべて紹介します。ユニクロ屈指の大人気コラボということで気になっている方も多いでしょう。
お正月リリースということでお祭り感がありますが、安易に購入してしまうのは危険。自分に合っているかしっかりチェックしないと新年早々無駄な買い物をする羽目になるかもしれません。
そこで今回は実際にユニクロ+Jアイテムを購入してしっかりレビューするので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の2アイテムです。
・ハイブリッドダウンオーバーサイズMA-1 1万4900円
・ブロードシャツ/レギュラーカラー 3990円
◆▼ハイブリッドダウンオーバーサイズMA-1
まず紹介するのはハイブリッドダウンオーバーサイズMA-1。今回のコラボで最も期待されているのはこのアイテムでしょう。
そもそも「ユニクロ＋J」はデザイナー、ジル・サンダーとユニクロとのコラボ。ブランドのジルサンダーとは関係なく、あくまでもジル・サンダー氏とのコラボとなります。初めて展開されていた当時はかなりの人気を博していました。そして、今年はそのコラボアイテムの中から一部を復刻ということで、注目が集まっています。
アイテム紹介に戻ると、この手のボンバージャケット系のアイテムは2025年辺りからトレンドになっていました。そんななことも、このアイテムが復刻されたきっかけになったのでしょう。デザインはいわゆるMA-1。短丈でフラップポケット、裾や袖にはリブのついたデザインです。
素材はナイロン100%。ナイロンとはいえペラペラなことは一切なく、肉感があり、安っぽさは皆無です。ジップなどの付属まで作り込まれた完成度の高い仕上がり。そして、防寒性もしっかりあります。ハイブリッドダウンなので、通常のダウンよりは防寒性が劣りますが、それでも暑がりな方であればこれで問題ないでしょう。
◆素材もデザインも文句なしだが…
素材もデザインも文句なしですが、シルエットだけやや難があります。MA-1らしく着丈は短めで身幅もありますが、袖幅が細め。源流とは異なるアプローチかつ、現代のトレンドとも外れているので今っぽく着こなすのはかなり難しいでしょう。
また、商品名にオーバーサイズとありますが、これは発売当時の感覚でのオーバーサイズです。現在ではそこまで大きくは感じないはず。なのでサイズ選びも普段のサイズから1サイズほどアップするのがオススメです。ゆったりしたサイジングで着用してみましょう。
◆▼ブロードシャツ/レギュラーカラー
次に紹介するのはブロードシャツ/レギュラーカラー。こちらは普通のシャツですが、この価格でここまで作れるのかと驚くほどのクオリティです。ベーシックさを追求したシャツと言えます。
例えば、針の進め方がかなり細かく、ステッチもかなり綺麗。この点でも他のシャツと比べて上品さを感じるはず。デザインもベーシックです。胸ポケット付きでレギュラーカラー。背面はセンターボックスで肩の可動域を確保しています。裾はラウンドカットでガゼット付きという非常にオーセンティックなデザインです。
◆鈍いツヤがあり、高級感抜群
そして、特筆したいのが素材。コットン100%で、鈍いツヤがあり高級感抜群です。フロントもステッチのないフレンチフロントにより、この高級感あるツヤが途切れない仕様。この点などはジル・サンダーらしさが感じられます。
