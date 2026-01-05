総合格闘技のランキングシステムポータルサイト「Fight Matrix」は5日、12月31日に開催された「RIZIN 師走の超強者祭り」の試合結果を反映させた最新の世界ランキングを公開した。

■日本選手3人がトップ100入り

大晦日大会ではフェザー級4試合を開催。結果を受けてランキングが大きく変動した。

メインで行われたRIZINフェザー級タイトルマッチ「ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 朝倉未来」では、挑戦者・朝倉未来を1ラウンド2分54秒TKOで下した王者シェイドゥラエフが12位から6位に急浮上。敗れた朝倉は22位から27位へと後退した。

第9試合で行われた元王者対決、「クレベル・コイケ vs. ヴガール・ケラモフ」では激戦の末、判定勝ちを収めたクレベルが29位から28位にランクアップ。悔しい判定負けを喫したケラモフは5つ順位を落と58位となった。

第7試合の「秋元強真 vs. 新居すぐる」は19歳の秋元が1ラウンド3分51秒でボディに膝蹴りを放ちTKO勝ちで148位。敗れた新居は531位から588位に順位を落とした。

また、第6試合の「カルシャガ・ダウトベック vs. 久保優太」は久保の指がダウトベックの目に入りアイポークでノーコンテスト（無効試合）に。ダウトベックは順位変わらず20位をキープ、久保は237位に浮上した。

ほかにも、RIZIN元王者の鈴木千裕が38位、眼窩底骨折で療養中のYA-MANが88位と世界100位圏内に名を連ねている。

■世界フェザー級トップ10と、200位以内のRIZIN日本選手ランキング

1位（－）：アレクサンダー・ヴォルカノフスキー（UFC）

2位（－）：モフサル・エフロエフ（UFC）

3位（－）：ディエゴ・ロペス（UFC）

4位（－）：ヤイール・ロドリゲス（UFC）

5位（－）：アルジャメイン・スターリング（UFC）

6位（↑12位）：ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（RIZIN）

7位（↓6位）：レローン・ マーフィー（UFC）

8位（↓7位）：ブライアン・オルテガ（UFC）

9位（↓8位）：ユーセフ・ ザラル（UFC）

10位（↓9位）：パトリシオ・ピットブル（UFC）

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

20位（－）：カルシャガ・ダウトベック（RIZIN）

27位（↓22位）：朝倉未来（RIZIN）

28位（↑29位）：クレベル・コイケ（RIZIN）

38位（↑39位）：鈴木千裕（RIZIN）

58位（↓53位）：ヴガール・ケラモフ（RIZIN）

61位（↑64位）：ビクター・コレスニック（RIZIN）

88位（↑104位）：YA-MAN（RIZIN）

123位（↑145位）：金原正徳（RIZIN）

148位（－）：秋元強真（RIZIN）

181位（↓190位）：摩嶋一整（RIZIN）

194位（↑198位）：武田光司（RIZIN）

237位（↑251位）：久保優太（RIZIN）

588位（↓531位）：新居すぐる（RIZIN）

※（カッコ）は大会前日時点の順位、（－）は変動なし