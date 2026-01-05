「RIZIN大晦日」で朝倉未来にTKO勝利した“最強王者”シェイドゥラエフが12位→6位に急浮上 朝倉は順位落とすも日本勢トップを維持｜世界フェザー級ランキング（2026年1月5日時点）
総合格闘技のランキングシステムポータルサイト「Fight Matrix」は5日、12月31日に開催された「RIZIN 師走の超強者祭り」の試合結果を反映させた最新の世界ランキングを公開した。
■日本選手3人がトップ100入り
大晦日大会ではフェザー級4試合を開催。結果を受けてランキングが大きく変動した。
メインで行われたRIZINフェザー級タイトルマッチ「ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 朝倉未来」では、挑戦者・朝倉未来を1ラウンド2分54秒TKOで下した王者シェイドゥラエフが12位から6位に急浮上。敗れた朝倉は22位から27位へと後退した。
第9試合で行われた元王者対決、「クレベル・コイケ vs. ヴガール・ケラモフ」では激戦の末、判定勝ちを収めたクレベルが29位から28位にランクアップ。悔しい判定負けを喫したケラモフは5つ順位を落と58位となった。
第7試合の「秋元強真 vs. 新居すぐる」は19歳の秋元が1ラウンド3分51秒でボディに膝蹴りを放ちTKO勝ちで148位。敗れた新居は531位から588位に順位を落とした。
また、第6試合の「カルシャガ・ダウトベック vs. 久保優太」は久保の指がダウトベックの目に入りアイポークでノーコンテスト（無効試合）に。ダウトベックは順位変わらず20位をキープ、久保は237位に浮上した。
ほかにも、RIZIN元王者の鈴木千裕が38位、眼窩底骨折で療養中のYA-MANが88位と世界100位圏内に名を連ねている。
■世界フェザー級トップ10と、200位以内のRIZIN日本選手ランキング
1位（－）：アレクサンダー・ヴォルカノフスキー（UFC）
2位（－）：モフサル・エフロエフ（UFC）
3位（－）：ディエゴ・ロペス（UFC）
4位（－）：ヤイール・ロドリゲス（UFC）
5位（－）：アルジャメイン・スターリング（UFC）
6位（↑12位）：ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（RIZIN）
7位（↓6位）：レローン・ マーフィー（UFC）
8位（↓7位）：ブライアン・オルテガ（UFC）
9位（↓8位）：ユーセフ・ ザラル（UFC）
10位（↓9位）：パトリシオ・ピットブル（UFC）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
20位（－）：カルシャガ・ダウトベック（RIZIN）
27位（↓22位）：朝倉未来（RIZIN）
28位（↑29位）：クレベル・コイケ（RIZIN）
38位（↑39位）：鈴木千裕（RIZIN）
58位（↓53位）：ヴガール・ケラモフ（RIZIN）
61位（↑64位）：ビクター・コレスニック（RIZIN）
88位（↑104位）：YA-MAN（RIZIN）
123位（↑145位）：金原正徳（RIZIN）
148位（－）：秋元強真（RIZIN）
181位（↓190位）：摩嶋一整（RIZIN）
194位（↑198位）：武田光司（RIZIN）
237位（↑251位）：久保優太（RIZIN）
588位（↓531位）：新居すぐる（RIZIN）
※（カッコ）は大会前日時点の順位、（－）は変動なし