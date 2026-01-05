¡ØFate/strange Fake¡ÙBlu-ray Disc Box¡õOriginal Soundtrack È¯Çä·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
1·î3Æü(ÅÚ)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡Ù¤ÎBlu-ray Disc Box¤¬5·î27Æü¤Ë¡¢Original Soundtrack¤¬4·î1Æü¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Blu-ray Disc Box´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¡Èstrange¡É¥¢¥¯¥ê¥ë»°ÊýÇØBOX¤äA-1 Pictures¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡¦¿¹°æ¤·¤Å¤¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¸¶ºî¡¦À®ÅÄÎÉ¸ç½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¤Ê¤É¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬ÉÕÂ°¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¶¦ÄÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×vol.13¤ò¸ø³«Ãæ¡ªvol.13¤Î¥í¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤¶À¤¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄÍ·Ä¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤¶À¤Ìò¤ÎÏ²ÀîÂçÊå¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖFate/strange Fake¡×Blu-ray Disc Box
5·î27ÆüÈ¯Çä
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈÇ¡Û
ËÜÊÔBD4Ëç+ÆÃÅµCD1Ëç¡ÊËÜÊÔ¡§ÆüËÜ¸ì»úËë¼ýÏ¿¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï41,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§ANZX-16981¡Á16986
¡ã¼ýÏ¿ÏÃ¿ô¡ä
TVSP Whispers of Dawn¡ÜÂè1ÏÃ¡ÁÂè13ÏÃ
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈÇÆÃÅµ
¡¦¡Èstrange¡É¥¢¥¯¥ê¥ë»°ÊýÇØBOX
¡¦A-1 Pictures ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡¦¿¹°æ¤·¤Å¤ ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¥»¥Ã¥È
¡¦¸¶ºî¡¦À®ÅÄÎÉ¸ç½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ
¡¦ÆÃÅµCD¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸&¥¢¥¦¥È¥Æ¥¤¥¯¥¹CD
¡¦ÆÃÀ½¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡§Fate/strange Fake Animation Material
¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü¡§¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOP¡¦ED½¸¡¢PV½¸¤Û¤«
¢¨»ÅÍÍ¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¹ðÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖFate/strange Fake¡×Original Soundtrack
2026Ç¯4·î1ÆüÈ¯Çä
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄêÄÌ¾ïÈ×¡Û
CD1ËçÁÈ¡¡ß·Ìî¹°Ç·¤Ë¤è¤ë¼î¶Ì¤Î·àÈ¼22¶Ê¤ò¼ýÏ¿
²Á³Ê¡§¡ï3,630¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SVWC-70747
´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ
¡¦¡Èred¡É¥«¥é¡¼¥±¡¼¥¹
¡¦ÆÃÀ½¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢¨»ÅÍÍ¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¹ðÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2028/12/31¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ
¡ÖFsF-sABer¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://anxmusic.lnk.to/uLX0RA
Blu-ray Disc BoxÅ¹ÊÞ¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó
Å¹ÊÞ¶¦ÄÌ¹ØÆþÆÃÅµ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò2026/2/1¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡Ö¥í¥ó¥°¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢Amazon(¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û¾¦ÉÊ¤Î¤ßÂÐ¾Ý)¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¡¢HMV¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡¢Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshin web¥·¥ç¥Ã¥× ´Þ¤à)¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡¢¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡¢¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¥«¡¼¥È¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë¡¢¤²¤Ã¤Á¤å²°¡ÊGetchu.com¡Ë¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢WonderGOO/¿·À±Æ²
¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Í½Ìó´üÆü°Ê¹ß¤ÎÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÅµÉÕÍ¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¾¦ÉÊÈ¯Çä»þ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
³ÆÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç²¼µ¤ÎÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡õ¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¡¢¶äÏµ¤Î¹çÀ®½Ã¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡§¥»¥¤¥Ð¡¼
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡õA2¥á¥¿¥ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ¥á¥¿¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡§¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼
¤µ¤é¤Ë2026/2/1¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¤âÄÉ²Ã¡ª
Amazon(¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û¾¦ÉÊ¤Î¤ßÂÐ¾Ý)¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È¡õ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢Ì¾¾ìÌÌ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3Ëç¥»¥Ã¥È
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡§¥é¥ó¥µ¡¼¡õ¶äÏµ¤Î¹çÀ®½Ã
¤¢¤ß¤¢¤ß¡§A4¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È
HMV¡§A6¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥È¡¢Ì¾¾ìÌÌ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È
Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshin web¥·¥ç¥Ã¥× ´Þ¤à)¡§A5¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§A4¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡§W¥¹¥¨¡¼¥ÉB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡¢ÆóÁØ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥µ¥¤¥º¡¡¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥¥ã¥é¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È
¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¥«¡¼¥È¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ØFate/strange Fake¡Ù
2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êTOKYO MX¡¢BS11¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
TOKYO MX¡¢BS11¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§2026Ç¯1·î3Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË23:30¡Á
MBS¡§2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË27:08¡Á
AT-X¡§2026Ç¯1·î4Æü¤è¤êËè½µÆüÍË22:00¡Á¡¡¢¨Âè2ÏÃ°Ê¹ß
¢¨½é²ó1»þ´ÖÈ¾SP¡ÊTVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¡Ë
1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë28¡§30¡Á30¡§00¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë6¡§00¡Á7¡§30¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
¢¨Âè2ÏÃ°Ê¹ß
Ëè½µ¡Ê¿å¡Ë29¡§30¡Á30¡§00¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
Ëè½µ¡ÊÆü¡Ë7¡§00¡Á7¡§30¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
ÇÛ¿®¾ðÊó
ABEMA¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®
Â¾³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®
https://fate-strange-fake.com/onair/
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¡Ø¥Ð¥Ã¥«¡¼¥Î!¡Ù¤ä¡Ø¥Ç¥å¥é¥é¥é!!¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ®ÅÄÎÉ¸ç¤¬2015Ç¯¤«¤éÅÅ·âÊ¸¸Ë¤è¤ê´©¹Ô¤·¡¢¡ÖÀ»ÇÕ¡×¤ò½ä¤ë¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡ØFate/strange Fake¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¡£
¡ÖÀ»ÇÕÀïÁè¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤ÎËâ½Ñ»Õ¡Ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ó¤È±ÑÎî¡Ò¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡Ó¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢·«¤ê¹¤²¤ë»àÆ®¤È¶¸Áû¤ÎÊª¸ì¡£
À©ºî¤Ï2017Ç¯¤Ë¡ØFate/Apocrypha¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿A-1 Pictures¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡ØFate/Grand Order¡Ù¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óCM¤ä¸¶ºî¾®Àâ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óCM¤Ê¤É¤Ç¾ï¤Ë¿·¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¿·±Ô¤Î±Ý¸Í ½Ù¤ÈºäµÍ¿ó¿Î¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÌöÆ°Åª¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¡£
¡Èµ¶¤ê¡É¤ÎÀ»ÇÕÀïÁè¡¢¤½¤ÎÀïÃ¼¤¬óÕÌÀ¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¡Û
¸¶ºî¡§À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON¡ØFate/Strange Fake¡Ù¡ÊÅÅ·âÊ¸¸Ë¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¿¹°æ¤·¤Å¤
´ÆÆÄ¡§±Ý¸Í½Ù¡¦ºäµÍ¿ó¿Î
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÅìÂç²ð
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÅÄÍ·Ä
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âì»³¿¿Å¯¡¦Áê²»¸÷¡¦ÉÍÍ§Î¤·Ã¡¦¤ª¤«¤¶¤¤ª¤«
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæ°ì¿¿
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ü·ÌîÍµæÆ¡¦ÏÂÅÄ¿µÊ¿
¥¤¥á¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¡§Í¸¶·Å¸ç
Êõ¶ñ±é½Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸àÇðÍ¡
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§±ó»³Í§²ì
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§À¶ÌÚ°¡Í¼¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦È«»³Í¤µ®¡ÊÁðÆå¡Ë
Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§¾®ÁÒ°ìÃË¡ÊÁðÆå¡Ë
Èþ½ÑÀßÄê¡§À®ÅÄ°ÎÊÝ¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦ÈÄ¶¶¼Ó°½¹á¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë¡¦¿ùËÜ¤¢¤æ¤ß¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦¿·ºÊ²í¹Ô¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦Ê¿µÁ¼ùÌï¡ÊA-1 Pictures¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§ÌÐÌÚ¹§¹À
CG´ÆÆÄ¡§µÜÉ÷ ¿µ°ì¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
2D Works¡§¾¾ÅÄÎÍÊ¿
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÜÏÆÍÎÊ¿
ÊÔ½¸¡§¶áÆ£Í¦Æó¡ÊREAL-T¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÚ²°²íµª
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ
²»¶ÁÀ©ºî¡§INSPION ¥¨¥Ã¥¸
²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·
À©ºî¡§A-1 Pictures
¥¢¥ä¥«¡¦¥µ¥¸¥ç¥¦¡§²Öß·¹áºÚ
¥»¥¤¥Ð¡¼¡§¾®ÌîÍ§¼ù
¥Æ¥£¡¼¥Í¡¦¥Á¥§¥ë¥¯¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì
¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¡§´ØÃÒ°ì
¥é¥ó¥µ¡¼¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦
·«µÖÄØ¡§¸Å²ì°ª
¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥ô¡§±©Â¿Ìî¾Ä
¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº
¥Õ¥é¥Ã¥È¡¦¥¨¥¹¥«¥ë¥É¥¹¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥Ð¡¼¥µ¡¼¥«¡¼¡§ËÙÆâ¸Íº
¥¸¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥«¥ë¥È¥¥¡¼¥ì¡§µÌÎ¶´Ý
¥¢¥µ¥·¥ó¡§Lynn
¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥×¥ì¥é¡¼¥Æ¥£¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥Õ¥¡¥ë¥Ç¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥ª¥é¥ó¥É¡§±ÝÌÚ½ßÌï
¥·¥°¥Þ¡§³á¸¶³Ù¿Í
¥Ï¥ó¥¶¡¦¥»¥ë¥Ð¥ó¥Æ¥¹¡§¾®À¾¹î¹¬
¥í¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤¶À¤¡§Ï²ÀîÂçÊå
¥é¥ó¥¬¥ë¡§ºéÌî½Ó²ð
©À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØFate/strange Fake¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://fate-strange-fake.com/