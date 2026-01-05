モデルや司会者、タレントとして幅広く活躍しているJOYさん。明るく活動的な姿が印象的ですが、ギャルモデルとしてテレビに引っ張りだこだった25歳のときに、結核と診断されました。近年ではあまり聞き慣れない病名ですが、いったいなぜ──。（全2回中の1回）

「なんだか咳が出るな」から始まった

── JOYさんは25歳のときに結核と診断されたと聞きました。どのようなきっかけで結核に気づいたのでしょうか。

JOYさん：最初は「最近、なんだか咳が出るな」から始まりました。そのまま咳がだんだん止まらなくなって、息を吸うだけで咳が出るようになったんです。咳が止まらなくて日常生活も苦しくなったので何度も病院に行ったのですが、「ただの風邪です」としか言われない。薬を飲んでも治らない苦しい状態が続きました。

── 最初は風邪だと思っていたんですね。

JOYさん：そうです。半年間その症状が続きました。でも、ある日、仕事を終えた後に激しい悪寒に襲われたんです。発熱して、同時に寒気と震え、嘔吐に襲われました。「このままだと死ぬ」と直観で思い、夜間やっている救急病院に行きました。そこで初めて、痰の検査とレントゲンを撮って結核と診断されたんです。

診断されたときには症状がかなり進行していて、病院の先生から末期に近い症状だと言われました。「大げさな表現ではなくて、あと少し発見が遅かったら死につながっていたよ」と。レントゲンでは、肺全体に白い影が広がっている状態でしたね。

── 原因がわかってよかったです。

JOYさん：ただ、当時は結核ですと言われても「結核って何？」という感じでピンときませんでした。イメージできないというか、昔の人がかかる病気という印象が強かったんです。この時代に結核があるの？という感じでした。でも、結核は空気感染すると説明を受けて、誰でも感染するリスクがある病気だということを知りました。通常は感染しても免疫力で抑え込めるみたいなんですが、免疫力が落ちていると発症してしまうそうです。

3か月間の入院、薬を飲むたびに熱が出て

── 診断された当時は25歳でしたが、免疫力が落ちている自覚はありましたか?

JOYさん：ありましたね。当時はギャル男としていろんな番組に呼ばれて、すごく忙しい時期だったんです。睡眠時間もかなり短かったし、運動もできずに三食ロケ弁という日常でした。もちろん、ロケ弁当自体が悪いわけではありません。ただ、僕の場合は栄養を完全に無視して、食べたいお弁当だけを食べ続けていました。忙しいうえに、睡眠・運動・栄養不足。それで免疫が下がっていたんだと思います。

── 結核と診断されてどうなりましたか？

JOYさん：空気感染するので、診断後はすぐに隔離されて入院となりました。普通は薬を飲んで1か月くらいで治るそうなのですが、僕の場合は症状が進行していたので3か月間入院しました。入院中は結核の薬を飲んでいたのですが、その薬の副作用で発熱が続き、薬を飲むたびに38度の熱が出ていました。とにかく苦しかったことを覚えています。

仕事の不安を感じないほど、体も心もつらかった

── 薬の副作用も出たのですね。

JOYさん：はい。入院している最中に、東日本大震災が起き、心がさらに不調になっていきました。自分の体もしんどいなかで、テレビをつけると想像を絶するつらいニュースが流れてきます。当時は、精神的に弱り果てていましたね。芸能人の方が病気になると「このまま忘れられちゃうんじゃないか」と仕事の心配が出てくると言いますが、僕の場合はそのようなことを考える余裕すらありませんでした。体調の面でも気持ちの面でも、とことん弱っていきました。

── その後、どうなったのでしょうか。

JOYさん：長期入院をしたため、多くの仕事がなくなっていきました。結核菌が感染しない数値まで収まって退院したのですが、人にうつさない数値になっただけで、完治したわけではありません。なので、退院後も半年は薬を飲み続けていました。薬を飲んでいる間は副作用の発熱症状が出ます。せっかく復帰してお仕事を再開したのに、副作用の発熱で常にフラフラな状態でパフォーマンスも上がらず…。もどかしい思いを何度もしました。

── 退院しても万全な状態ではなかったのですね。

JOYさん：そうですね。ただ、もどかしい思いをしつつも、仕事が減って安心している自分がいました。今までは自分の体の異変に気づかないほど働いていたことに気づいたんです。このタイミングで睡眠時間や食事内容、運動習慣を見直そうと思いました。仕事は減ってしまったのですが、健康の大切さに気づくいいきっかけだったと思っています。

それ以降は仕事とプライベートのバランスを意識するようになりました。今では、食事もできるだけ体にいいものを摂るように日々意識しています。昔は栄養を考えずに食事をしていたのに、調味料にも気をつかうようになりましたね。時間を作って、運動習慣も持つようにしています。

ひとりで抱え込まないことが大切

── 退院後もつらい時期が続いたと思います。大変な時期をどう乗り越えましたか?

JOYさん：仕事が減って、ようやく復帰したのに万全な体制で挑めない…。当時はそのもどかしさが強かったですね。僕は自分で抱え込んでしまうタイプなので、つらくても誰にも相談できずに「耐えるしかない」「頑張るしかない」と言い聞かせていました。乗り越えたというより、鬱々とした気持ちを抱えて、時間とともに自分を納得させていったという感じです。

── ひとりで抱え込まれていたんですね。

JOYさん：当時を振り返ると、もっとまわりに自分の状況を説明すればよかったと思っています。「僕は今、こういうことで苦しくて困っている」とSOSを出すべきだった。抱え込まないことが大事だと思っています。僕自身、結核に感染するまでは全然知らない病気でした。だから、周りの人も「結核と診断された」と聞いてもどうしていいのかわからないと思うんです。

── たしかにそうですね。

JOYさん：だからこそ、「こんな症状が出て困っている」「薬の副作用で熱が出ている」とか、ちゃんと説明するべきだったなと。抱え込むことで自分だけではなく、まわりにも無駄な心配をさせてしまいました。退院後も大変な日が続いたので、身近な人にこそきちんと理解してもらうことが大切だったなと思いますね。

結核の可能性を頭にいれておくだけでも

── 結核になって気づいたことがあれば、教えてください。

JOYさん：結核は現代にもある病気で、年齢性別関係なく感染します。実際に僕も25歳のときに診断されました。免疫力が落ちていると感染しやすいので気をつけてほしいですね。

現在は、結核の啓発活動に関わらせてもらっていて、お医者さんと話す機会もあります。そのなかで、「お医者さんでも、結核は昔の病気というイメージを持っている方が少なくない」と聞きました。そのため「その症状は結核かも」と検査をするまでに少し時間がかかるケースもあるようです。薬を飲んでも咳が止まらない、長期間苦しいなどの症状が続いたら、「結核という可能性はないですか？」と自分からお医者さんに聞くのもひとつの方法だと思います。結核という可能性もあると意識しておくだけでも、意味はあるのかなと。

あとは、食事、運動、睡眠を大事に。自分の体のことを自分できちんと守ってあげてほしいと思います。

