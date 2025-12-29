ディズニーキャラクターが手のひらサイズで立体化されたガチャ“すねてマス”シリーズ第2弾が登場「ティンカー・ベル」や「ピグレット」など全4種
【ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのに】 2026年1月下旬 発売予定 価格：1回400円【ラインナップ】
【ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのに】
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのに」を2026年1月下旬に発売する。価格は1回400円。
本商品は、大きなほっぺに手を当ててすねている表情が可愛い“すねてマス”シリーズ第2弾。どこから見てもカワイイ統一感のある表情・ポーズのため、たくさん集めて飾って楽しめる。第2弾では、タカラトミーアーツ描き起こしの「ティンカー・ベル」、「ニック・ワイルド」、「ジュディ・ホップス」と、「ピグレット」の全4種類が用意されている。
「ティンカー・ベル」
「ニック・ワイルド」
「ジュディ・ホップス」
「ピグレット」
【ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのに】
サイズ：本体 約50mm
材質：本体 PVC
(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.