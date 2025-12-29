【ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのに】 2026年1月下旬 発売予定 価格：1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのに」を2026年1月下旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、大きなほっぺに手を当ててすねている表情が可愛い“すねてマス”シリーズ第2弾。どこから見てもカワイイ統一感のある表情・ポーズのため、たくさん集めて飾って楽しめる。第2弾では、タカラトミーアーツ描き起こしの「ティンカー・ベル」、「ニック・ワイルド」、「ジュディ・ホップス」と、「ピグレット」の全4種類が用意されている。

【ラインナップ】

「ティンカー・ベル」

「ニック・ワイルド」

「ジュディ・ホップス」

「ピグレット」

【ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのに】

サイズ：本体 約50mm

材質：本体 PVC

(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.