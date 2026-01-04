新年を迎えた後に、最初に訪れる二十四節気が「小寒（しょうかん）」です。2026年は1月5日（月）で、寒さが本格的に始まる「寒の入り」でもあります。今回は気象予報士の視点から、小寒の時期の気象の変化や季節行事などを解説します。

小寒（しょうかん）とは？いつ？

小寒（しょうかん）は二十四節気の一つで、毎年1月5日〜6日頃に訪れます。2026年は1月5日（月）が小寒です。前年の冬至から数えて15日目にあたる節目で、ちょうど新年の仕事始めの頃と重なることが多いのが特徴です。





小寒から始まる約30日間を「寒（かん）」と呼び、この初日が「寒の入り」で、前半が小寒、後半が大寒（だいかん）にあたります。この期間は「寒中（かんちゅう）」とも呼ばれ、一年で最も寒い時期です。つまり「寒の入り」は厳しい寒さへの入り口を意味しています。また小寒から大寒（だいかん）へ季節が進むにつれ、気温はさらに低下し、1月下旬から2月上旬が寒さのピークとなります。なぜこの頃に寒さが本格化するのかというと、この頃は、冬型の気圧配置が強まって大陸の冷たい空気が日本付近へ流れ込むこと、空気が乾燥しやすく、北風が吹くため、体感温度が下がりやすいこと、そして晴れた夜は地表面の熱が奪われる放射冷却が起こり、朝の冷え込みが強まることなど、複数の要因が重なっています。

この時期の寒さの傾向と生活への影響

小寒の頃、日本各地では気温が本格的に下がり、冬の厳しさが増してきます。１月の平年値を見ると、東京都心では平均気温が５℃前後、札幌ではマイナス3℃前後と、日中でもひと桁が当たり前の季節になります。気温の数字だけでなく、体感も重要です。実際の気温よりも寒く感じることがありますが、風の影響によることも大きいです。一般的に風速が1m/s吹くと、体感温度が1℃も低く感じられると言われており、例えば気温が５℃でも風速５m/s（自転車で走ると感じるくらいの風）の時は、体感温度は０℃前後まで下がります。風を通しにくい防寒着やマフラー、手袋などで風を遮ると良いでしょう。



近年は地球温暖化の影響で暖かい日が多いものの、一時的に強い寒気が流れ込むこともあるため、厳しい寒さには注意が必要です。合わせて、空気の乾燥しやすい時期でもあるため、風邪やインフルエンザが流行しやすくなります。



また日本海側は本格的な雪の季節でもあります。短時間で一気に積雪が増えることもあり、大雪による交通障害や落雪、路面の凍結などにも注意が必要です。

小寒の時期の季節行事〜季節と寄り添う暮らし

小寒は寒さが厳しい季節であると同時に、その中で健やかに過ごすための知恵が息づく季節でもあります。代表的なのが、１月7日の「人日（じんじつ）の節句」。新しい一年の健康を願う日として、七草粥（ななくさがゆ）をいただく習慣があります。七草粥に入れる春の七草は、せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ。それぞれに無病息災や豊作を願う意味を持ち、お正月料理で負担のかかった胃腸を休め、寒さで落ちがちな免疫力を整える役目があります。体調を崩しやすいこの時期に理にかなった食文化と言えそうです。



また松の内が明けた頃から立春までに出す寒中見舞いは、寒さを思いやる心を届ける習慣です。「寒さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか」「冷え込む日が続きますので、お身体を温めてお過ごしください」「朝晩は氷点下となる日も増えました。路面の凍結にお気をつけください」など、お便りにその日の天気や気温の話題を添えると、季節への理解が深まるかもしれません。

また、この時期に行われる「寒稽古（かんげいこ）」は厳しい寒さの中で心身を鍛ええる伝統です。冷たい空気の中で体を動かす際は、十分な準備運動や防寒が欠かせません。



古くから受け継がれてきた知恵や行事は、どれも寒さをただ我慢するのではなく、季節に寄り添い、楽しみ、乗り切るための工夫にあふれています。小寒は冬の厳しさの中にある豊かさに、そっと目を向ける季節でもあるのです。

厳しい寒さを味方に

小寒から大寒にかけての約３０日間の「寒（かん）」は、一年でもっとも寒い時期ですが、その厳しさの中にこそ、季節の豊かさが隠れています。寒さをただ我慢するのではなく、季節の特徴を知ることで安心して楽しめる冬へと変えていくことができます。



一方で、乾燥や冷え、大雪などのリスクがピークを迎えるのもこの時期です。体調管理や寒さ対策、大雪への備えなど、日々の備えや工夫が安全な生活を支えるカギとなります。気象情報をこまめにチェックすることで、乾燥する日には加湿や火の元への注意を、雪や凍結が予想される日には早めの準備や交通状況の確認を、また寒気が強まり、グッと寒くなる予想のある日は、外出を控えたり服装を工夫を、といった判断がしやすくなります。



そうした日々の小さな工夫が積み重なることで、寒さの厳しい時期を安全に、そして健やかに過ごすことができます。寒さのピークを乗り越えながら、その先に待つ春を楽しみに、季節の行事や冬の季節の小さな変化を楽しんでいきたいものですね。