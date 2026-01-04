「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか？」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。じっくり人生を振り返る人も多いこの時期に、この本に込めた、著者の山口さんのメッセージを聞きました（構成／小川晶子）。

「なんとなくつらい」なら場所を変えてみる

――今いる会社は収入など条件も良く、評価もされているのに、なんとなく辛いという悩みを持つ人に対して山口さんはどんなアドバイスをされますか？

山口周氏（以下、山口）：『人生の経営戦略』の「ポジショニング理論」の中で語ったことですが、物理的に場所を変えるというのが一つの選択肢だと思います。

多くの人は、自分の状況を改善させようというとき、スキルや知識を身につけるというアプローチをすぐに考えがちですが、まったく別のアプローチとして「立地や環境を変える」というオプションを常に持っていることを忘れてはいけません。

条件が良いほど、自分の居場所に固執し、他の選択肢を探すことを怠ってしまいがちですが、永続的なポジショニングはありません。変化を受け入れながら自分のポジショニングを常に修正していくことが求められます。

井伏鱒二の『山椒魚』は、変化を拒絶することがどのように恐ろしい結果をもたらすかをユーモラスに描いていますよね。

最初、自分の住処が快適で安全であることに満足していた山椒魚ですが、成長とともにその場所が窮屈になってきます。でも、自分の居場所に固執したために、最終的にその隙間から出ることができず、閉じ込められたままの人生を送ることになるんです。

世間一般の「良い」を追いかけていないか

山口：それに、「どこにいるか」というのは、本書が掲げる「人生の目標」である「持続的なウェルビーイングの実現」に大きく影響します。

私自身の経験をお話しします。かつて世田谷の高級住宅街に住み、外資系コンサルティングファームのパートナーとして働いていた頃、私は年を追うごとにひどくなる不定愁訴に悩まされていました。当時の日記を読み返すと、「人生の何を修正したらいいのかわからない」というコメントが残っているので、それなりに深刻だったのでしょう。

今振り返れば、当時の私は、自分が心から望んでいたものではなく、世間一般に「良い」とされるもの、成功者の証とされるものを、ロールプレイングゲームのアイテムのようにひとつまたひとつと獲得していただけのような気がします。

――まさに「条件は良いのに辛い」という状態ですね。

山口：これは非常に感覚的な話になりますが、人には、人それぞれの「その人が最もその人らしくいられる場所」というのがあるのではないかと思っています。私の場合、ふと「海のそばに住む」ことを思いつき、思い立ってから数週間後には葉山の土地を見つけて引っ越してしまったんです。我ながら思い切ったことをやったと思いますが、本当に正解でした。

物理的な場所が人生を変える

――移住して、どのような変化があったのでしょうか。

山口：移住してから、私はそれまで続けていた「土日のどちらかを必ず仕事に使う」という習慣を完全にやめました。子どもとのスポーツや家族のイベント、地元コミュニティとの集まりに時間を使うようになったんです。当然、コンサルティングファームでの評価や立場には好ましくない影響があらわれますが、割り切っていたので何とも思いませんでした。

そしてこの転機が、やがては「外資系コンサルティング会社のパートナー」という立場を捨て、「独立研究者・著作家・パブリックスピーカー」という新しい立場への移行へとつながっていったのです。

自分の居場所は試してみないとわからない

山口：こういったことは、友人や知人を見ていてもあるようです。ニューヨークのマンハッタンにある弁護士事務所で数億円の年収をもらっていた友人がいました。彼は会うたびに「辞めたい」と愚痴を言いながら、マンハッタンのライフスタイルが捨てられずにいたんです。

ところが、ある日、友人に誘われてアパラチア山脈を縦断するトレイルに参加し、秋の紅葉に染まる美しい山々を山頂から眺めたある瞬間に、「自分がいるべき場所はマンハッタンではなく、ここだ」と確信したそうです。その後、彼はアパラチア山脈にある弁護士事務所に転職し、「年収は1/10になったけど全く後悔はない」ということです。

共通しているのは、どこが自分にとって最適な場所なのかは、先見的にはわからないということです。今いる場所から動いて、いろいろな場所を見てみないと、自分の立地は見つけられないということなのです。

（この記事は、『人生の経営戦略』に関連した書き下ろしです）