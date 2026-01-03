ブライトンvsバーンリー スタメン発表
[1.3 プレミアリーグ第20節](AMEXスタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 19 チャランポス・コストウラス
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 30 パスカル・グロス
FW 14 トム・ワトソン
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 12 バシール ハンフリーズ
DF 18 ヒュルマル・エクダル
DF 23 ルーカス・ピレス
DF 29 ジョシュ・ローレント
MF 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
FW 27 アルマンド・ブロヤ
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 22 オリバー・ソンネ
MF 41 G. Brierley
MF 54 O. Pimlott
FW 10 マーカス・エドワーズ
FW 17 ルーム・チャウナ
FW 34 J. Banel
FW 35 アシュリー・バーンズ
FW 48 エノック アグエイ
監督
スコット・パーカー
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 30 パスカル・グロス
FW 14 トム・ワトソン
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 12 バシール ハンフリーズ
DF 18 ヒュルマル・エクダル
DF 23 ルーカス・ピレス
DF 29 ジョシュ・ローレント
MF 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
FW 27 アルマンド・ブロヤ
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 22 オリバー・ソンネ
MF 41 G. Brierley
MF 54 O. Pimlott
FW 10 マーカス・エドワーズ
FW 17 ルーム・チャウナ
FW 34 J. Banel
FW 35 アシュリー・バーンズ
FW 48 エノック アグエイ
監督
スコット・パーカー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります