米プロレーシングドライバーでモデルのリンジー・ブルワー（28）が3日、自身のインスタグラムを更新。「My 2025 in photos」と題し、25年の思い出ショットを投稿した。

スタイル抜群の胸元やバキバキ腹筋を大胆に披露した衝撃的なビキニ水着やドレス、私服姿などをアップ。カーレースのドライバーとして優勝トロフィーを掲げる笑顔ショットなども公開し、「2025年を振り返り、あらゆる経験、教訓、そして輝かしい瞬間のひとつひとつに心から感謝しています。特に、この人生を共に分かち合える特別な人々に深く感謝しています。夢を追い続け、目標に向かって努力し続けられることに、本当に恵まれていると感じています いつも支えてくれてありがとう」と周囲への感謝の気持ちもつづった。

ファンもフォロワーからも「世界で最も美しい」「美しくてかわいい」「綺麗でセクシー」「スーパーキュート」「ゴージャス」「美しいプリンセス」「天使」などのコメントが寄せられている。

リンジー・ブルワーはSNSなどで、レースの様子だけでなく、F1などカーレースのリポーターやモデルを務めたショットや、ファッションや水着姿などプライベートなオフショットなどもアップしている。