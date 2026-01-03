不倫は家庭を壊す最低な行為だと誰もが理解しているはずなのに、それでも誘惑に負けてしまう人が多いですよね。ただそんな不倫した夫と離婚しようと思っていても、子どものことを考えるとなかなか踏み出せないのも事実。そんなとき、子どもの言葉がきっかけで離婚できた人もいるようで……？ 今回は、中学生の娘のおかげで離婚ができた話をご紹介いたします。

父親を拒絶する娘

「夫が不倫していることがわかり、毎晩のように今後のことを話し合っていました。慰謝料や養育費の取り決めなど、夫の顔なんて見たくもないのにいろいろ話さなくてはいけなくて、どうしてもイライラして言い合いになることも。

子どものことを考えると、離婚せずにこのまま夫婦でいたほうがいいのか、という迷いもあって精神的に参っていました。

そんな状態が続いたある日、夫と話し合いをしていたら、夜中に中学生の娘が起きてきたんです。どうやら夫が不倫したことは少し前から知っていたそう。娘には不倫のことは隠すつもりだったけど、中学生だし会話の内容からなんとなく察したのでしょうね……。多感な時期だし娘には申し訳ないことをしたな、と思っていたら『私こんなパパいらない』『気持ち悪い』と言い放ったんです。

夫は娘にこんなことを言われてショックを受けたようでしたが、さらに娘は『ショックなのはこっちだから！』『早く女のとこ帰りなよ！』と言い、父親を完全に拒絶してしまいました。娘には『離婚したほうがママのためだよ』『私は大丈夫だから』と味方になってくれたことがうれしかったですね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 父親の不倫を知ってしまったら、ショックを受けて当然ですよね。男性に対しての嫌悪感を植え付けてしまう可能性もあるので、そのことを考えたら娘に拒絶されても仕方ありません。

