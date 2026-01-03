2026年1月9日から幕張メッセで開催される冬のカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」。

ホンダは「Honda Sports DNA」をテーマに掲げ、モータースポーツ活動から受け継がれる技術と情熱を表現した車両群を披露します。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「プレリュード“タイプR”」!? CG画像で見る（30枚以上）

赤を基調とした情熱的なブース展開となる予定です。

今回のホンダブースで最も注目を集めそうなのが、同社のレース活動を支える「HRC（株式会社ホンダ・レーシング）」のノウハウが投入された2台のコンセプトモデルです。

1台目は「CIVIC TYPE R HRC Concept（シビック タイプアール エイチアールシー コンセプト）」。

現行の「シビック TYPE R」をベースとしながら、HRCが持つモータースポーツの現場での知見を活かして開発されました。

単なるドレスアップにとどまらず、究極のピュアスポーツ性能を目指して走りを徹底的に磨き上げたモデルとなっており、その仕上がりに期待が高まります。

2台目は「PRELUDE HRC Concept（プレリュード エイチアールシー コンセプト）」です。

2025年9月に待望の復活・発売を果たした新型「プレリュード」をベースに、HRC製パーツでカスタマイズを実施。

ドライバーがクルマを操る喜びをさらに追求した仕様となっており、スペシャリティクーペとしてのキャラクターをより際立たせた1台です。

また今回のオートサロンでは、「CIVIC e：HEV RS Prototype（シビック イーエイチイーブイ アールエス プロトタイプ）」が初公開されます。

これは、シビックの「e：HEV」モデルに、スポーティグレードである「RS」を設定したプロトタイプです。

特筆すべきは、新型プレリュードに続いて「Honda S+ Shift（エスプラスシフト）」という新制御技術を搭載している点です。

これにより、ハイブリッド車でありながらも、シビック本来の爽快な走りと操る楽しさに一層の磨きがかけられているとのこと。環境性能と走りの楽しさを両立させるホンダらしいアプローチといえます。

コンセプトカーに加え、リアルなモータースポーツの熱気を感じられる展示も用意。

2026年シーズンのSUPER GTに参戦を予定している新型GT500マシン「Honda HRC PRELUDE-GT」の実車展示に加え、かつて激戦を繰り広げた「NSX-GT」を活用したシミュレーター体験コーナーも設置される予定です。