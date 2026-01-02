Î©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¤Ïµð³ÛÊÝ¼á¶âÊ§¤¨¤ë¤«¡¡¼«¸ÊÇË»º¾õÂÖ¤ÇÍê¤ß¤Î¹Ë¤Ï¡ÖÂç¸ý¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡×
¡¡¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îºá¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÂåÉ½¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¤Ï¸½ºß¤â¸ûÎ±¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¼á»þ´ü¤ÈÊÝ¼áÊÝ¾Ú¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Î©²ÖÈï¹ð¤ÏºòÇ¯£±£±·î£¹Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢Æ±·î£²£¸Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£µ¯ÁÊ¸å¡¢Æ±Èï¹ðÂ¦¤ÏÊÝ¼áÀÁµá¤·¤¿¤¬¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤ÏÆ±£±£²·î£²Æü¤ËµÑ²¼¤·¤¿¡£½à¹³¹ð¤âµÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£¸å¤âÊÝ¼áÀÁµá¤ÏµÑ²¼¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¡¢ÊÝ¼á»þ´ü¤ÏÁá¤±¤ì¤Ðº£Ç¯£²·îÁ°¸å¤Ë³«¤«¤ì¤ë½é¸øÈ½¤Ç¾ÚµòÄ´¤Ù¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃÊ³¬¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤äÀ¯¼£²È´Ø·¸¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë¸µ»²±¡µÄ°÷¤Ï¾ï½¬Åª¶¼Ç÷¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£³¤«·î¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Î£²Æü¸å¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤Î¹õÀîÆØÉ§ÂåÉ½¤é¤Ï¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Ç¤ÎÂáÊá¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¤Î½é¸øÈ½¤«¤é£±¤«·î¸å¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¤ËÌä¤ï¤ì¤¿²Ï°æ¹î¹Ô¸µË¡Áê¤Ï½é¸øÈ½¸å¤â¸ûÎ±¤¬Â³¤¡¢ÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂáÊá¤«¤éÌó£¸¤«·î¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÝ¼á¤Ë¤ÏÊÝ¼áÊÝ¾Ú¶â¤òÇ¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï£±£°£°Ëü¡Á£³£°£°Ëü±ß¤¬Áê¾ì¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢À¯¼£²È¤ÏÄ·¤Í¾å¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£²Ï°æ»á¤Ï£µ£°£°£°Ëü±ß¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï£³£°£°£°Ëü±ß¡¢£É£Ò±ø¿¦»ö·ï¤Î½©¸µ»Ê¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ï£³£°£°£°Ëü±ß¡¢Î¢¶â»ö·ï¤Ç¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤ÎÃÓÅÄ²ÂÎ´¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ï£±£µ£°£°Ëü±ß¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ±ø¿¦»ö·ï¤Î½©ËÜ¿¿Íø¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ï£²£°£°£°Ëü±ß¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Î¹õÀî»á¤Ï£±£°£°£°Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÈï¹ð¤Ïµð³Û¤Î¥«¥Í¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÀéËü±ß¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÀèÆü¡¢¸Ä¿Í¤Ç£µ²¯±ß¡¢ÅÞ¤Ç£²²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉéºÄ¤òÊú¤¨¡¢»äÅªÀ°Íý¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£»ö¼Â¾å¡¢¼«¸ÊÇË»º¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÝ¼áÊÝ¾Ú¶â¤¬¾¯³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¤â¤Ã¤È¤âÆ¨Ë´¤ä¾Úµò±£ÌÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢È½·è¸å¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä»Ù±ç¼Ô¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ëÆ±Èï¹ð¤À¤±¤ËÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£