

うま年ガールが大集合！





あけましておめでとうございます！ 2026年も【週プレ グラジャパ！】をよろしくお願いいたします！ 今年の干支は午（うま）ということで、現在【週プレ グラジャパ！】では、2026年1月1日（木）から1月11日（日）までの期間限定で、午年の「年女美女」48名の人気デジタル写真集を厳選ピックアップ！ 48作品を期間限定30％OFFセールします！

それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください！

うま年ガールが大集合！

＊＊＊

【恋愛シュミレーションしちゃう？】さくんぽ『恋んぽ』／撮影：西村康



さくんぽデジタル写真集『恋んぽ』／撮影：西村康





セール特価1155円（税込）（1月11日まで）

「グラジャパ！AWARD 2025」でインフルエンサー賞を獲得したヒット作！ フォロワー60万人超えのTikToker・さくんぽの初デジタル写真集『恋んぽ』は、 「ギャルゲー」をテーマに、配信者・さくんぽが、清楚系／ギャル系／あざと女子系／メンヘラ系という４人の"ヒロイン"に変身。普段のSNSでは見られない姿を"えちえち"に撮影した一冊です。サービス精神たっぷりなさくんぽちゃん、むにっとした肉感的なグラビアンスタイルを全力で披露してくれました！ "ケツ圧"高めな彼女に、新年早々、いっぱい恋して、うずうずしてね(///ω///)♪



さくんぽデジタル写真集『恋んぽ』／撮影：西村康





【抜群のプロポーション】麻倉瑞季『最高峰』／撮影：前康輔



麻倉瑞季デジタル写真集『最高峰』／撮影：前康輔





セール特価770円（税込）（1月11日まで）

2025年もグラビアやSNSで何かと存在感があった麻倉瑞季さん。2025年7月に発売されたデジタル写真集『最高峰』は、ピーク時からマイナス12kgの減量に成功した、最高峰の麻倉さんが拝める一冊。太陽の下で明るく、部屋の中でまったり。努力で手に入れたカラダで自由な表現力を発揮する。頑張ってきた日々があるからこそ、堂々と胸を張れる。グラドル最高峰のプロポーションに、新年からたっぷり癒されよう！



麻倉瑞季デジタル写真集『最高峰』／撮影：前康輔





【甘えたい！】大城なるみ『神スタイルのゆるふわ保育士アスリート』／撮影：栗山秀作



大城なるみデジタル写真集『神スタイルのゆるふわ保育士アスリート』／撮影：栗山秀作





セール特価770円（税込）（1月11日まで）

こちらも「グラジャパ！AWARD 2025」でインフルエンサー賞を獲得したヒット作！ 現役の保育士で構成される女子バレーボールチーム「ビオーレ名古屋」の"天才画伯"こと大城なるみ選手。天真爛漫なキャラと、圧倒的なスタイルでひときわ個性を放ち、「ビオーレ名古屋」のインスタグラムのバズりに一役買った彼女がリリースした初のデジタル写真集です。神スタイルを惜しげもなく披露しているほか、ユニフォーム姿も収録。こんな保育士さんがいたら......、思う存分甘えたい！ などと思う寝正月。



大城なるみデジタル写真集『神スタイルのゆるふわ保育士アスリート』／撮影：栗山秀作





【かわいくあけおめ】大熊杏優『かわいい no 天才』／撮影：前康輔



大熊杏優デジタル写真集『かわいい no 天才』／撮影：前康輔





セール特価770円（税込）（1月11日まで）

女優として活動の幅を広げる大熊杏優さん。会うたびにかわいい。ひとつひとつのしぐさがかわいい。態度がかわいい。声もしゃべり方もかわいい。もうっ、いちいちかわいいっ！ "かわいい no 天才"っぷりが詰まったグラビアです。卓球したり、温泉に入ったり、ベッドでゴロゴロしたり。ひたすらかわいい杏優ちゃんをたっぷりお楽しみいただけます。一緒にあけおめして、のんびりしたいな〜って気持ちになるはず！



大熊杏優デジタル写真集『かわいい no 天才』／撮影：前康輔





＊＊＊

SALE対象商品はまだまだあります。詳しくは以下のURLより特設サイトをチェックしてください！

★週プレ グラジャパ！ 特設サイトにて開催中！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/post/2026horse】

【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！